La Résistance islamique, bras armé du Hezbollah, a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi le martyre de quatre résistants qui ont succombé mardi dans un raid israélien sur une maison à Jwayya, au sud du Liban.

Le premier est présenté comme étant « le commandant moudjahid » Taleb Sami Abdallah (né en 1969 a Adchite), le second « le martyr moudjahid » Mohamad Hussein Sabra, (né en 1973) et originaire de la localité de Hadatha, le troisième, « le martyr moudjahid », Ali Salim Safwane né en 1973 à Jwayya, et le quatrième « le martyr Moudjahid » Hussein Qassem Hmayed, ne en 1980 dans la localité de Bint Jbeil.

Selon l’Agence nationale d’information, trois missiles ont visé la maison dans laquelle ils se trouvaient à Jwayya, et il est question de 10 tués et blessés. Leurs obsèques seront organisées ce mercredi.

Depuis ce matin, a rapporté la radio israélienne, les sirènes d’alerte n’ont pas cessé de retentir dans toute la Galilée et des explosions sont entendues partout.

Il est question de salves de plus de 100 roquettes et de projectiles tirées depuis le sud du Liban en direction du nord de la Palestine occupée, et les sirènes ont retenti dans 32 colonies, dont Safad, l’est de Haïfa, et pour la première fois depuis le déclenchement des hostilités à Tabarayya (Tibériade).

L’armée d’occupation en a intercepté certaines mais d’autres se sont écrasées dans plusieurs régions, causant des incendies, selon les médias israéliens.

ces derniers ont rapporté les positions qui ont été visées, de 9 :00 du matin à 11 :00 (Heure de Beyrouth), à savoir :

La base aérienne de Meron qui a été frappée a plusieurs fois avec des roquettes Katiousha et des obus d’artillerie de plein fouet et un feu s’y est déclaré

La position Rweisat al-Alam dans les hameaux occupés de Chebaa,

La position al-Ramtha dans les collines occupées de Kfrachouba

Une usine militaire israélienne dans la colonie Sa’sa’, à 12 km de Safed, avec des projectiles ciblés

Le QG du Corps du Nord à la base d’Ein Zeitim avec des dizaines de roquettes Katiouchas

Le QG de réserve du Corps du Nord à la base de réserve de la Division Galilée et ses dépôts à Amiad avec des dizaines de roquettes Katiouchas.

Le mardi 10 opérations de résistance anti israéliennes avaient été réalisées : 5 dans le secteur oriental de la frontière et 5 dans le secteur oriental.

Côté libanais, les médias libanais ont rapporté ce mercredi que l’armée d’occupation israélienne a bombardé les périphéries des localités de Teir Harfa, al-Jebbine, Beit Lif .

