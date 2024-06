La résistance palestinienne continue de prendre pour cible les soldats et les véhicules de l’occupation israélienne dans diverses zones de la bande de Gaza, causant des pertes en vies humaines et en matériel.

Les moudjahidines des Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont réussi à faire sauter un tunnel piégé à l’avance contre une force terrestre sioniste, laissant ses membres morts et blessésà l’est du quartier de Zaytoun dans la ville de Gaza.

Les moudjahidines d’Al-Qassam ont surveillé l’atterrissage d’un hélicoptère Black Hawk pour évacuer les Israéliens morts et blessés à l’est du quartier de Zaytoun dans la ville de Gaza.

Les Brigades Al-Qassam ont également détruit un rassemblement de forces sionistes pénétrant à l’est du quartier de Zaytoun dans la ville de Gaza avec plusieurs obus de mortier de 120 mm.

Ses combattants ont visé un char sioniste Merkavah avec un Al-Yassin 105 dans le quartier saoudien de Tal Al-Sultan, à l’ouest de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza.

Toujours à Rafah, Al-Qassam a détruit les forces d’occupation stationnées au sud et au sud-ouest du quartier de Tal Al-Sultan avec des obus de mortier.

Bombardement des forces d’occupation avec des missiles 107

Pour sa part, l’unité de missiles des Brigades Martyr Abou Ali Moustafa a ciblé des concentrations ennemies positionnées à proximité du passage de Kerm Abu Salem à l’est de Rafah avec une salve de roquettes de calibre 107 en réponse aux crimes de l’occupation contre notre peuple.

Ce matin, les Brigades Al-Qods, la branche militaire du mouvement Jihad islamique, ont ciblé des soldats israéliens, avec des bombes antipersonnel , dans le centre de Rafah.

Les médias militaires des Brigades Al-Qods ont publié des images documentant le ciblage des soldats et des véhicules d’occupation dans la ville.

À leur tour, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont ciblé les concentrations des forces israéliennes à proximité du site de Kerem Shalom, à l’est de Rafah, avec un barrage d’obus de mortier lourds.

Quant à Netzarim, les Brigades Al-Qods ont ciblé un centre de commandement et de contrôle israélien, avec des missiles 107, et les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa ont également ciblé le quartier général de l’armée d’occupation dans l’axe, avec un certain nombre de missiles et d’obus mortiers.

De leur côté, les Brigades de Résistance Nationale – Forces du Martyr Omar Al-Qasim, la branche militaire du Front Démocratique de Libération de la Palestine, ont affirmé avoir visé une position des forces d’occupation dans l’ouest de Netzarim, avec des obus de mortier.

Source: Médias