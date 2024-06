Les forces armées yéménites de Sanaa ont déclaré avoir mené deux opérations militaires conjointes avec la Résistance islamique en Irak visant 5 navires dont 4 dans le port israélien de Haïfa. Alors qu’elles continuent de traquer le porte-avions américain USS Dwight Eisenhower qui a quitté la mer Rouge pour rentrer aux Etats-Unis.

Dans une déclaration télévisée dans la nuit de samedi à dimanche, le porte-parole militaire de ces forces, le général Yahia Saree (Sarii) a déclaré qu’une attaque de drones a visé « deux pétroliers à ciment et deux cargos dans le port israélien de Haïfa ».

« Les quatre navires qui appartiennent à des entreprises ont violé la décision d’interdiction d’entrée dans les ports de la Palestine occupée et ont été ciblés par des drones », a-t-il souligné.

“L’autre opération a visé le navire Shorthorn Express en Méditerranée qui se rendait vers le port de Haïfa avec un certain nombre de drones », a-t-il ajouté.

Et d’assurer que “les deux opérations ont atteint leurs objectifs avec succès et les pertes ont été précises et directes, grâce à Dieu”.

L’Eisenhower traqué

Entre temps, les forces armées de Sanaa semblent traquer le porte-avions USS Dwight Eisenhower sur son chemin de retour aux Etats-Unis, sur ordre de l’armée américaine.

Les forces armées du Yémen ont déclaré samedi soir l’avoir visé au nord de la mer Rouge avec des missiles balistiques ailés dans une 4eme attaque du genre contre ce navire.

De son côté, le Commandement central américain a réfuté ce qu’il a dit être « des affirmations houthies d’une attaque réussie contre le porte-avions USS Dwight Eisenhower », les qualifiant « de complètement fausses ».

Dans une publication sur X, il a indiqué qu’au cours des dernières 24 heures, l’armée américaine a détruit « 3 bateaux de croisière houthis en mer Rouge », notant que « les Houthis avaient tiré séparément 3 missiles balistiques antinavires vers le golfe d’Aden sans faire de victimes ni de dégâts matériels importants ».

« La confrontation la plus intense »

Le porte-avions américain USS Dwight Eisenhower qui avait reçu l’ordre de rentrer aux Etats-Unis « est arrivé en Méditerranée », a en outre assuré un responsable américain à l’Associated Press.

Il devrait retourner à sa base de Norfolk, en Virginie, après environ 8 mois en mer Rouge, où il a mené « la confrontation navale la plus intense depuis la Seconde Guerre mondiale », selon les termes de la Marine américaine.

Jusqu’à ce que le « Eisenhower » revienne aux États – Unis, il restera brièvement dans la zone de commandement interarmées américano-européenne, a expliqué le porte-parole du Pentagone Patrick Ryder.

Selon ce dernier, le porte-avions USS Theodore Roosevelt devra quitter son emplacement actuel dans l’océan Indien, la semaine prochaine, pour ensuite entrer dans la zone de responsabilité du Commandement central de l’armée américaine.

« Une menace encore active »

Face à la poursuite des opérations navales menées par les forces armées yéménites en soutien à Gaza, depuis novembre dernier, la directrice du Renseignement national américain, Avril Hines, a admis que les tentatives menées par Washington n’étaient « pas suffisantes pour dissuader » les forces armées yéménites.

Dans son témoignage devant le Congrès le mois dernier, Hines a reconnu que la menace posée par les forces armées yéménites « restera active pendant un certain temps ».

