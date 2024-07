Un soldat israélien a été tué et un officier de l’unité commando Duvdevan a été grièvement blessé, le lundi 1er juillet, suite à l’explosion d’un engin explosif en bord de route dans le camp de réfugiés de Nour Chams près de Tulkarem, en Cisjordanie occupée, a rapporté l’armée d’occupation.

Les deux soldats se trouvaient à l’intérieur d’un véhicule blindé de transport de troupes (VBTP) Panther lorsque la bombe a explosé, a-t-on ajouté de même source.

#شاهد | لحظة انفجار عبوة ناسفة قوية في ناقلة جند صهيونية بمخيم نور شمس في طولكرم اليوم وأدت لمقتل جندي حسب إعلان جيش الاحتلال pic.twitter.com/fv7B8AlJhg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 1, 2024

Par ailleurs, les Brigades Al-Qods – Bataillon de Tulkarem, la branche armée du mouvement du Jihad islamique, ont publié lundi soir un clip vidéo la montrant en train de mener une opération visant un véhicule militaire de type Namer dans le camp de Nour Chams.

Selon l’armée d’occupation, l’engin a été localement fabriqué et transportait des dizaines de kilogrammes de matières explosives. Il a été enterré dans la partie supérieure de la route, causant de graves dommages.

Parallèlement à leur guerre contre Gaza depuis le 7 octobre, l’armée et les colons israéliens ont intensifié leurs agressions contre la Cisjordanie et l’Est d’Al-Qods, entraînant le martyre de 556 Palestiniens et la blessure de 5 300 autres, en plus de l’arrestation de 9 465 personnes.

Avec le soutien absolu des États-Unis, la guerre israélienne contre Gaza a fait environ 125 000 martyrs et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 personnes portées disparues, dans un contexte de destruction massive et de famine qui a coûté la vie à des dizaines d’enfants.