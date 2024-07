La résistance palestinienne s’est engagée dans de violents affrontements avec les forces d’occupation pénétrant dans divers axes de combat, notamment dans le quartier de Tal al-Hawa, au sud de la ville de Gaza et à Rafah, et a diffusé des images de l’occupation israélienne subissant de lourdes pertes en vies humaines et en matériel.

Lors des dernières opérations des Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, leurs combattants ont ciblé deux chars Merkava avec deux obus Tandum près du carrefour Al-Zahar dans le quartier Tal Al-Hawa , au sud de la ville de Gaza.

Dans la même zone, Al-Qassam a annoncé avoir ciblé une force terrestre israélienne avec un obus TBG, entraînant la mort des soldats d’occupation et blessant d’autres près du carrefour d’Al-Zahar.

Les Brigades Al-Qassam ont détruit un rassemblement de forces ennemies positionnées dans l’axe Netzarim avec des obus de mortier de gros calibre.

À Rafah, Al-Qassam a également bombardé un rassemblement de soldats et de véhicules d’occupation à Tal Zoroub, à l’ouest de la ville, à l’aide d’obus de mortier, selon un bref communiqué publié.

Les médias militaires ont diffusé des images de combattants d’Al-Qassam affrontant des soldats et des véhicules ennemis dans le quartier de Shujaiya, dans la ville de Gaza, et ces images ont montré leurs combattants ciblant les soldats et les véhicules de l’occupation.

Les images comprenaient le ciblage de plusieurs chars avec des obus Al-Yassin 105, en plus du ciblage d’une force d’infanterie israélienne avec un obus anti-fortifié TBG. Les images comprenaient également des affrontements directs avec des soldats de l’occupation barricadés dans l’un des bâtiments.

Les médias militaires ont diffusé des images de ciblage de soldats et de véhicules ennemis alors qu’une unité de combat a pénétré dans la première rue du quartier de Tal al-Sultan, à l’ouest de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza.

De leur côté, les Brigades Al-Qods, la branche militaire du mouvement Jihad islamique, ont annoncé que leurs combattants ont bombardé le site militaire de Fajjah avec des missiles 107, et ont renouvelé le ciblage d’une position de soldats ennemis sur la ligne de l’axe Netzarim, au sud de la ville de Gaza.

Les brigades Al-Qods ont bombardé Ashdod, Ashkelon et Sderot, ainsi que les colonies de Holet, Yatide et Avishalom, dans l’enveloppe de Gaza, avec des salves de missiles.

Dans ce contexte, les médias militaires ont montré des images d’attaques de missiles ciblant les colonies de l’enveloppe de Gaza.

Les Brigades Moudjahiddines ont, à leur tour, annoncé avoir ciblé une position de soldats ennemis dans l’axe Netzarim avec un certain nombre de missiles Haseb 111, qu’elles ont récemment mis en service.

Les Brigades Moudjahiddines ont montré des images de son chasseur ciblant les forces ennemies stationnées dans l’axe Netzarim avec des missiles.

Quant aux forces du martyr Omar Al-Qasim, elles ont bombardé, à coups d’obus de mortier lourds , les soldats et véhicules ennemis sionistes pénétrant dans la zone Al-Katiba, dans le quartier de Tal Al-Hawa, à l’ouest de la ville de Gaza.

Les combattants des forces du martyr Omar Al-Qasim ont pu tirer sur un soldat israélien dans la région d’Al-Abd Jabr, à l’ouest de la ville de Rafah, et ont confirmé qu’il avait été touché directement.

De leur côté, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa se sont engagées dans de violents affrontements avec les forces ennemies et leurs véhicules militaires, dans l’axe Al-Taqadum, dans la zone d’Al-Sinaa, à l’ouest de la ville de Gaza.

Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont ciblé avec un missile antipersonnel une force israélienne barricadée à l’intérieur d’une maison et ont affirmé que des membres de cette force ont été tués ou blessés dans le quartier de Tal Al-Hawa, à l’ouest de la ville de Gaza.

Dans la ville de Rafah, les combattants des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont réussi à bombarder des groupement de véhicules ennemis avec des obus de mortier dans l’axe Al-Taqadum, à l’est de la ville.

Les médias militaires des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont diffusé des images d’un avion israélien Skylark abattu dans le ciel du nord de la bande de Gaza alors qu’il effectuait des missions de renseignement.

Opérations conjointes

Dans le cadre de la coopération entre les différentes branches militaires des factions de la résistance palestinienne, les Brigades Al-Qods ont ciblé un véhicule de transport de troupes israélien, un autre appartenant au Corps du Génie, ainsi qu’un bulldozer militaire D9 avec des obus RPG et Al-Yassin 105 à proximité du complexe de la tribu Tarabin, près d’Al-Shuaan, au sud du quartier de Tal Al-Sultan, dans la ville de Rafah, en coopération avec les brigades Al-Qassam.

Les Brigades Al-Qods, en collaboration avec les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa, ont bombardé les soldats et les véhicules ennemis pénétrant dans les environs de la zone industrielle, au sud-ouest de la ville de Gaza, avec un certain nombre d’obus de mortier.

Les brigades Al-Nasser Salah al-Din, en collaboration avec les brigades du martyr Abdul Qader al-Husseini, ont bombardé un rassemblement de soldats et de véhicules d’occupation sur le site militaire de Zikim avec des missiles 107.

Pendant ce temps, les médias israéliens ont fait état d’un incident de sécurité présumé dans l’enveloppe de Gaza et ont déclaré que d’importantes forces ont été convoquées dans la zone.

Plus tôt, les médias israéliens ont indiqué qu’un hélicoptère a atterri à l’hôpital Ichilov de Tel Aviv, indiquant que les blessésont été transportés parmi les rangs de l’armée d’occupation.

Source: Médias