Aujourd’hui mercredi, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a téléphoné au président élu iranien Masoud Pezeshkian, le félicitant pour sa victoire aux récentes élections présidentielles en Iran.

Au cours de l’appel, les deux parties ont salué le développement atteint dans les relations bilatérales entre les deux pays à plusieurs niveaux, soulignant l’importance de continuer à renforcer la coopération dans divers domaines.

Pour sa part, Pezeshkian a exprimé ses remerciements à Ben Salman, l’agence de presse saoudienne SPA.

Depuis sa victoire aux 14e élections présidentielles en Iran, Pezeshkian a reçu de nombreux appels et messages de félicitations de la part de dirigeants et présidents de nombreux pays et personnalités politiques du monde entier.

Dans ce contexte, le roi saoudien Salman bin Abdulaziz Al Saud a envoyé un télégramme de félicitations à Pezeshkian, immédiatement après avoir été annoncé vainqueur des récentes élections présidentielles en Iran.

Source: Médias