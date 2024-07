La Résistance islamique en Irak a annoncé avoir attaqué vendredi à l’aube une cible militaire israélienne dans la ville occupée de Haïfa, à l’aide d’un missile Arqab (missile de croisière avancé).

La résistance a indiqué, dans un communiqué, que « l’opération s’inscrit dans la poursuite de sa stratégie de résistance à l’occupation et de soutien à son peuple en Palestine, et en réponse aux massacres commis par l’entité usurpatrice contre des civils, notamment des enfants, des femmes et des personnes âgées », soulignant la « destruction continue des bastions ennemis à un rythme croissant ».

La Résistance islamique en Irak continue de mener des opérations au cours desquelles elle frappe des cibles appartenant à l’entité d’occupation israélienne dans les territoires palestiniens occupés. Mercredi, elle a annoncé avoir dirigé « une frappe plus tôt, à l’aide de drones, contre une cible vitale de l’occupation dans la ville palestinienne occupée d’Umm al-Rashrash, à Eilat ».

Source: Médias