Le nombre de soldats israéliens en quête d’un soutien psychologique a sextuplé depuis le début de la campagne barbare du régime israélien à Gaza début octobre 2023.

Selon un rapport du quotidien israélien Haaretz publié le lundi 22 juillet, la ligne d’assistance téléphonique du ministère des Affaires militaires du régime israélien a constaté une nette augmentation des appels de détresse de la part de réservistes et de soldats, ainsi que de leurs familles.

La semaine dernière, cette ligne d’assistance a reçu quatre demandes d’information ayant rapport aux crises suicidaires qui ont nécessité l’intervention immédiate de la police, a noté le rapport.

Selon les données fournies par l’association NTL qui gère la ligne d’assistance, entre octobre 2022 et juin 2023, c’est-à-dire avant la guerre de Gaza, la ligne d’assistance a dû contacter la police 35 fois par crainte de suicide. Un an plus tard, ce nombre est passé à 86, soit une augmentation de 145 %.

Les données montrent que le nombre de demandes a également été multiplié par six par rapport à la période précédant l’agression israélienne en octobre 2023, et que ces dernières semaines, le nombre de demandes de nuit a doublé.

Les médias israéliens ont signalé une augmentation des troubles de santé mentale parmi les colons et les soldats à la suite de l’opération Tempête d’Al-Aqsa menée par les combattants de la Résistance palestinienne en octobre dernier.

Au début du mois, ‘Israël’ a mis en place un comité pour répondre aux besoins des soldats souffrant de problèmes de santé mentale et psychologiques.

En avril, l’Association israélienne de santé mentale a révélé une augmentation étonnante de 950 % du nombre d’Israéliens demandant un soutien psychologique depuis le début de la guerre génocidaire du régime d’occupation dans la bande de Gaza.

Les autorités israéliennes ont récemment annoncé que le nombre de soldats israéliens handicapés avait dépassé la barre des 70 000 pour la première fois.

Le 7 juin 2024, le soldat israélien Eliran Mizrahi s’est suicidé après avoir été rappelé à la guerre alors qu’il souffrait d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT) et de deux blessures.

Selon des recherches récentes, plus d’un demi-million d’Israéliens risquent de développer un état de TSPT à la suite de la brutalité de la situation à Gaza.

De même, un rapport de Bloomberg a révélé plus tôt que l’augmentation rapide du nombre de blessures parmi les soldats israéliens provoque des « coûts invisibles » pour la campagne militaire à Gaza.

Source: Avec PressTV