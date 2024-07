Le président Vladimir Poutine a déclaré, le dimanche 28 juillet, que la Russie se considérerait libérée du moratoire sur le déploiement d’armes de frappe si les États-Unis mettent à exécution le déploiement d’armes de longue portée sur le sol allemand.

S’adressant à la marine russe lors d’un défilé naval à Saint-Pétersbourg, M.Poutine a indiqué que la Russie surveillait de près les déclarations des responsables américains concernant les projets de déploiement de systèmes de missiles de précision en Allemagne.

Selon le président russe, cette situation n’est pas sans rappeler la guerre froide et le déploiement de missiles Pershing.

Et d’ajouter : « Le déploiement de ces missiles pourrait réellement mettre en danger des cibles stratégiques telles que les centres gouvernementaux et militaires russes, les infrastructures industrielles et administratives, ainsi que les défenses du pays ».

M.Poutine a souligné que le temps de vol de ces missiles, qui pourraient éventuellement être équipés de têtes nucléaires, serait d’environ 10 minutes pour atteindre des cibles sur le sol russe.

Il a affirmé que si les États-Unis décident de mettre en place de tels programmes, Moscou se réservera le droit de mettre en œuvre la suspension unilatérale qu’elle a imposée sur le déploiement d’armes à moyenne et courte portée. De plus, la Russie renforcera la capacité de défense des forces côtières de sa flotte navale.

Le président russe a par ailleurs indiqué que les bombardiers stratégiques de son pays n’avaient pas mené de missions de patrouille à proximité des frontières américaines depuis l’effondrement de l’URSS.

« Nous revenons à la guerre froide, les États-Unis continuent de patrouiller le long de nos frontières », a déclaré Vladimir Poutine, une semaine après que l’armée russe a indiqué avoir dépêché des avions de chasse alors que des bombardiers stratégiques américains étaient signalés non loin de la frontière russe au-dessus de la mer de Barents.

Plus tôt, le Pentagone avait annoncé que des armes à longue portée, telles que les systèmes antiaériens SM-6, les missiles de croisière Tomahawk et les armes hypersoniques américaines, seraient déployées en Allemagne à partir de 2026.

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a déclaré que le déploiement d’armes américaines dans le pays ne provoquerait pas une augmentation des tensions avec la Russie. Il a souligné que pour annuler la décision de déploiement, il faudrait que la Russie cesse ses opérations militaires en Ukraine.

Source: Avec PressTV