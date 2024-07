La Résistance islamique au Liban – Hezbollah a annoncé que « ses moudjahidines ont ciblé le matériel d’espionnage du site de Hadab Yarin avec des armes appropriées et ont réalisé un coup direct, provoquant sa destruction ».

Dans un communiqué distinct, la résistance a affirmé « la destruction du matériel d’espionnage sur le site d’Al-Abad, après avoir ciblé le site, ses murs et les équipements susmentionnés avec des armes appropriées , causant des dommages directs ».

De même, la Résistance islamique a annoncé que « ses moudjahidines ont ciblé un rassemblement de soldats de l’occupation à proximité du site alRaheb avec des missiles et l’ont touché directement ».

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la réponse à l’attaque et à l’assassinat perpétrés par l’occupation israélienne dans la ville de Shaqra, et en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa vaillante résistance, selon le communiqué de la résistance.

Dans une autre opération contre le site de Raheb, la résistance a souligné que « ses moudjahidines, après avoir surveillé et suivi les forces d’occupation israéliennes sur le site, ont tendu une embuscade à un char Merkava et que, lorsqu’il a atteint leur zone de tir, ils l’a ciblé avec un missile guidé et l’a touché directement ».

La résistance a également ciblé « l’équipement technique moderne récemment installé sur la colline de Karantina, avec des armes appropriées, et a réussi à l’atteindre directement, provoquant sa destruction ».

Dans un contexte connexe, une plateforme médiatique israélienne a affirmé une panne de courant dans les colonies de Galilee Finger en raison d’incendies, suite à des missiles lancés depuis le Liban.

Le correspondant de la chaîne israélienne Kan dans le nord, Robbie Hammarschlag, a rapporté « qu’un très important incendie s’est déclaré au sud de la colonie de Kiryat Shmona, à cause de missiles tirés depuis le Liban », soulignant que « les dégâts sont graves ».

Les médias israéliens ont rapporté que « les défenses aériennes ont été à nouveau activées après qu’un drone a été repéré au-dessus de la zone maritime du nord, évoquant du tir de 3 missiles sur la zone de Shtoula, à la frontière avec le Liban ».

Le correspondant d’Al-Manar au sud du Liban a affirmé que « des tirs directs depuis le Liban ont touché une cible israélienne à proximité du site de Hadab Al-Bustan, une autre cible du site d’Al-Abad et une troisième cible à Harj Natawa en Galilée occidentale ».

Les médias israéliens ont affirmé que « les compagnies aériennes étrangères ont annulé leurs vols vers Israël en raison de l’escalade avec le Liban ».

Les attaques d’occupation se poursuivent

Le correspondant d’Al-Manar a rapporté que « trois civils ont été blessés suite aux tirs d’artillerie de l’armée d’occupation visant une maison dans la ville de Chebaa, et que les bombardements de l’artillerie israélienne ont également visé les villes de Kafr Kila et Kafr Shuba, au sud du Liban ».

Notre correspondant a également rapporté que « 3 autres civils libanais ont été blessés suite à un raid israélien près de leur voiture dans la ville de Kafr Rumman, et que des avions militaires israéliens ont également attaqué les villes de Yaroun et Shihin Maroun al-Ras, au sud du Liban ».

Le correspondant d’Al-Manar a affirmé « qu’une drone a visé une voiture dans la ville de Kunine, en plus du lancement d’un missile sol-sol depuis le côté occupé vers la ville d’Aita al-Shaab, au sud du Liban ».

La Résistance islamique au Liban a annoncé aujourd’hui lundi que « ses moudjahidines ont ciblé un système technique d’espionnage récemment installé sur le site d’Al-Malikiyah et ont également visé le site d’occupation d’Al-Baghdadi avec des dizaines de roquettes Katyusha et un rassemblement de soldats d’occupation sur le site alRaheb avec des missiles guidés ». ‏

Source: Médias