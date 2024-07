Le président iranien a appelé à la coopération entre les nations islamiques pour mettre fin à l’oppression des musulmans.

Lors d’une rencontre lundi à Téhéran avec le porte-parole du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Mohammad Abdel-Salam, le président nouvellement élu de l’Iran, Massoud Pezeshkian, a appelé les nations musulmanes à coopérer afin de mettre un terme à l’oppression des musulmans.

Pezeshkian a salué les opérations menées par les forces yéménites en soutien aux Palestiniens faisant l’objet d’une guerre génocidaire menée par le régime israélien dans la bande de Gaza.

« Les actions effectuées par le Yémen en soutien à la nation palestinienne sont très importantes et efficaces, et ont clairement fait pression sur le régime de Tel-Aviv et ses partisans », a déclaré Pezeshkian, cité par la chaine iranienne francophone PressTV.

« La persévérance de la nation yéménite face aux pressions et aux inimitiés des puissances arrogantes est précieuse et louable », a-t-il ajouté.

« Si tous les pays musulmans s’unissent et agissent de manière coordonnée, ils pourront contrecarrer les complots des ennemis; l’unité et la cohésion renforcent la puissance des pays islamiques ».

Se référant aux liens entre Téhéran et Sanaa, Pezeshkian a espéré que les relations seraient encore plus renforcées à l’avenir.

Mohamed Abdel-Salam, arrivé lundi dans la capitale iranienne pour participer à la cérémonie de prestation de serment de Pezeshkian prévue cet après-midi du mardi 30 juillet, a quant à lui salué les liens forts et profonds entre les deux pays.

« J’espère que notre coopération s’élargira davantage pour servir les intérêts mutuels », a-t-il déclaré.

Au demeurant, Abdel-Salam souligne que « le Yémen continuera à se coordonner avec l’Iran dans divers domaines dans le but de faire front aux défis communs ».

« Le Yémen est prêt à défendre le Liban contre les agresseurs »

Par ailleurs, la chaîne de télévision Al Masirah, citant lundi Mohamed Abdel-Salam, a annoncé que Sanaa était prêt à se ranger aux côtés du Liban face aux menaces des agresseurs sionistes.

Le correspondant de la chaîne a souligné que la position du Yémen sur les invasions israéliennes de la Palestine ou du Liban était « parfaitement claire ».

Ceci, alors que les tensions sont montées d’un cran entre Israël et le Hezbollah après la chute d’un missile, le samedi 27 juillet, dans la ville de Majdal Shams, dans le territoire syrien occupé par ‘Israël’ sur le plateau du Golan. Ce tir a couté la vie à 12 personnes et blessé 40 autres

Alors qu’Israël a imputé l’attaque au Hezbollah, le mouvement de résistance libanais a catégoriquement rejeté toutes les fausses allégations à cet égard.

Depuis le raid visant le Golan, des échanges de tirs ont eu lieu sans interruption à travers la frontière entre le Liban et les territoires occupés, mais ils semblent s’inscrire dans le cadre des échanges de coups de feu habituels des dix derniers mois.

On craint dans la région qu’Israël veuille utiliser l’attaque contre Majdal Shams comme prétexte pour justifier une nouvelle guerre d’envergure contre le Liban.

Les forces yéménites ont mené de nombreuses opérations en soutien aux Gazaouis touchés par la guerre depuis le début de la guerre génocidaire d’Israël contre Gaza au début du mois d’octobre dernier, frappant des cibles vitales dans l’ensemble des territoires palestiniens occupés, en plus de cibler des navires liés au régime usurpateur sioniste.

Depuis l’offensive sanglante de l’armée d’occupation dans la bande de Gaza, 39 363 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants sont tombés en martyre et 90 923 autres blessés.