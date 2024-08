La mission permanente de l’Iran auprès des Nations unies a averti dans un communiqué que la riposte du Hezbollah, au récent assassinat par ‘Israël’ de l’un de ses principaux commandants serait une attaque beaucoup « plus vaste et plus profonde » en Palestine occupée.

La mission a émis un communiqué en réponse aux questions sur la qualité des représailles du Hezbollah contre l’assassinat ciblé de Fouad Chokor et plusieurs autres personnes dans une frappe aérienne israélienne contre un immeuble dans un quartier résidentiel dans la banlieue sud de Beyrouth.

« Jusqu’à présent, le Hezbollah et le régime sioniste ont, dans un accord non écrit, pratiquement respecté certaines limites dans leurs opérations militaires, ce qui signifie qu’ils limitent leurs actions aux zones frontalières et aux zones peu profondes, visant principalement des cibles militaires », a expliqué vendredi soir un porte-parole de la mission permanente de l’Iran auprès des Nations unies.

« Cependant, l’attaque du régime israélien contre la banlieue de Beyrouth et la frappe contre un immeuble résidentiel ont marqué une déviation de ces limites. Nous prévoyons que, dans sa réponse, le Hezbollah choisira des cibles à la fois plus vastes et plus profondes, et qu’il ne limitera pas ses attaques contre des cibles et des moyens militaires. »

Invité à clarifier où pourraient se trouver ces cibles, le porte-parole a souligné qu’elles seraient « à l’intérieur » des territoires occupés par ‘Israël’.

Fouad Chokor, qui a joué un rôle important dans la formation et la consolidation du Front de la Résistance contre l’occupation israélienne, a été tué en martyr avec deux enfants et deux femmes lors de l’attaque contre un immeuble dans la banlieue sud de Beyrouth.

Dans un discours d’une heure diffusé jeudi 1er août lors de leurs funérailles, le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a souligné qu’Israël avait « franchi une ligne rouge » et devait s’attendre à une réponse sévère, à « la colère et la vengeance sur tous les fronts soutenant Gaza ».

Au moins 39 480 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, sont tombés en martyre et 91 128 autres blessées depuis le 7 octobre 2023 dans la guerre génocidaire d’Israël contre la bande de Gaza assiégée.

L’assassinat de Chokor par ‘Israël’ intervient dans un contexte de tensions accrues suite à l’assassinat ciblé par ‘Israël’ du chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, à Téhéran.

Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a mis en garde le régime contre un « châtiment sévère » et a déclaré qu’il était du devoir de la République islamique de venger le sang de leur hôte le chef du Hamas.

Source: Avec PressTV