Aujourd’hui, mercredi, les forces armées yéménites ont annoncé avoir mené trois opérations militaires qualitatives, en guise de soutien au peuple palestinien et de ses moudjahidines, et en réponse à l’agression américano-britannique-israélienne contre le Yémen.

Dans un communiqué, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a révélé que « la force balistique, l’armée de l’air des drones et les forces navales ont mené une opération militaire conjointe visant le navire Conship Ono en mer Rouge , avec un certain nombre de missiles balistiques et de drones, réalisant un tir précis.

Saree a souligné que le ciblage du navire « a eu lieu parce que la société qui le possédait a violé la décision d’interdire l’entrée dans les ports de la Palestine occupée ».

Quant à la deuxième opération, elle a été menée par l’Armée de l’Air, ciblant le destroyer américain Cole dans le golfe d’Aden, avec plusieurs drones, réalisant un tir précis.

« Lors de la troisième opération, les forces navales ont ciblé le destroyer américain La Bon avec un certain nombre de missiles balistiques », selon Saree.

Selon lui, « les deux destroyers américains ont été visés alors qu’ils traversaient la zone d’opérations des forces armées yéménites en direction du nord de la mer Rouge, dans le cadre de la protection militaire américaine à l’ennemi israélien ».

Saree a ajouté : « Parmi les résultats des opérations, il y a l’échec des deux destroyers à intercepter totalement les missiles et les drones, et le succès d’un certain nombre de drones et de missiles à atteindre leurs objectifs. »

Il a également souligné que les forces armées yéménites « considèrent tous les mouvements militaires américains, dans le domaine des opérations navales de soutien à l’ennemi israélien, comme des mouvements hostiles », soulignant qu’elles « n’hésiteront pas à cibler ces mouvements, en utilisant tous les moyens possibles et disponibles ».

Dans sa déclaration, Saree a appelé les peuples de toute la Oumma arabe et islamique à soutenir la Palestine, Gaza et le leader martyr Ismail Haniyeh, en « prenant des mesures pratiques pour rejeter les mouvements militaires américains et empêcher toute forme de soutien à l’ennemi israélien ».

En conclusion, Saree a affirmé que « les opérations des forces armées yéménites dans la bataille de la conquête promise et du saint jihad se poursuivront jusqu’à ce que l’agression cesse et que le siège contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza soit levé ».

Il est à noter que les forces armées yéménites ont annoncé le 4 août la destruction d’un drone de combat américain MQ9, le septième du genre depuis le 8 novembre 2023.

Simultanément, les forces yéménites ont ciblé le navire Groton dans le golfe d’Aden, avec un certain nombre de missiles balistiques, et le coup a été précis, dans une opération qui s’est produite parce que la société propriétaire a violé la décision d’interdire l’entrée aux ports des territoires occupés.

Source: Médias