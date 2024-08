L’administration du président américain Joe Biden a décidé de lever l’interdiction sur les ventes américaines d’armes offensives à l’Arabie saoudite, selon Reuters.

L’agence a cité un député du Congrès disant que « l’administration Biden a informé le Congrès cette semaine de sa décision de lever l’interdiction », ajoutant que « les ventes pourraient reprendre dès la semaine prochaine ».

Cette décision, selon Reuters, « met fin aux allégations américaines qui persistent depuis plus de 3 ans de pression sur l’Arabie saoudite pour qu’elle mette fin à l’agression contre le Yémen, après que Biden a adopté une position exigeant la suspension des ventes d’armes à l’armée saoudienne en 2021 ».

En outre, un haut responsable de l’administration Biden a déclaré que « l’Arabie saoudite a rempli sa part de l’accord », tout en exprimant sa volonté de « remplir notre part et de ramener les cas à la normale grâce à une notification au Congrès et à des consultations appropriées ».

Il a également souligné « le succès de la trêve entrée en vigueur le 1er avril 2022 entre l’Arabie saoudite d’une part et le gouvernement de Sanaa et l’armée yéménite d’autre part », ajoutant que « les frappes aériennes saoudiennes au Yémen ont cessé, et les tirs de missilesYémen vers le Royaume ont pratiquement cessé ».

Source: Médias