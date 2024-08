Le magazine américain Foreign Affairs a prévu « la destruction d’Israël et un avenir sombre qui l’attend », après la guerre dans la bande de Gaza, soulignant que l’attaque lancée par la résistance palestinienne le 7 octobre 2023, « a frappé Israël » à un moment où cette dernière connaissait un état de crise et d’instabilité interne intense.

En parlant de l’instabilité interne israélienne, le magazine a rappelé la pression du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de ses alliés de l’extrême droite en faveur d’un projet de loi d’amendements judiciaires, dans le but de réduire considérablement la supervision du gouvernement par la Cour suprême.

Les amendements judiciaires proposés par Netanyahu ont déclenché des protestations massives en « Israël », révélant une « société profondément divisée », comme le rapporte le magazine.

Aujourd’hui, la guerre dans la bande de Gaza a conduit à « l’intensification des divisions politiques au sein d’Israël », selon le magazine, qui souligne qu’« Israël s’engage sur une voie non durable, qui risque de conduire à une fuite des capitaux, une fuite des cerveaux, et l’approfondissement des tensions internes ».

Dans le même contexte, Foreign Affairs a rapporté qu’« Israël pourrait se transformer en une entité divisée, avec des éléments religieux et nationalistes de droite travaillant à construire leur propre État de facto, très probablement dans les colonies de Cisjordanie ».

Dans un autre scénario, la revue estime qu’« Israël pourrait être témoin d’une rébellion d’extrémistes religieux et nationalistes, qui diviserait Israël en une violente guerre civile entre la droite religieuse armée et l’appareil officiel ».

Selon lui « la présence de groupes de sécurité concurrents et un contrôle parlementaire laxiste affaibliraient la dissuasion sécuritaire globale d’Israël et saperaient tout système cohérent de gouvernance au sein de l’establishment sécuritaire israélien ».

Selon elle, même sans « guerre civile israélienne » jusqu’à présent, « la situation en Israël restera instable et l’économie s’effondrera, ce qui en fera un échec ».

Sur le plan international, le Foreign Affairs constate qu’« Israël est devenu de plus en plus isolé », et de nombreuses organisations internationales cherchent à prendre des mesures juridiques et diplomatiques punitives à son encontre.

Même avec le soutien d’alliés clés, l’effet cumulé d’une opinion publique négative à l’égard d’Israël, des défis juridiques et des réprimandes diplomatiques auxquels il est confronté «marginaliseront de plus en plus Israël sur la scène mondiale ».

Même si « Israël sera politiquement et diplomatiquement isolé de la plupart du reste de la communauté internationale, y compris de la plupart des pays du G7 », il recevra toujours le soutien économique « d’un petit nombre de pays, dont les États-Unis », estime la revue.

