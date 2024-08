Le Wall Street Journal américain a cité des sources bien informées confirmant « qu’Israël a élevé son niveau d’alerte militaire au plus haut niveau pour la première fois ce mois-ci, après avoir observé les préparatifs de l’Iran et du Hezbollah pour mener une attaque à grande échelle contre lui ».

Le journal a affirmé qu' »Israël ne sait pas si les attaques sont réellement imminentes, mais il agit avec prudence ».

Des responsables ont déclaré au journal que « le porte-avions Lincoln, situé dans la mer de Chine méridionale, se dirige rapidement vers la région, car Washington souhaite qu’il arrive avant le départ du porte-avions Roosevelt », notant « qu’il n’est pas clair combien de temps les États-Unis deux porte-avions dans la région ».

Les sources du journal suggèrent « qu’il faudrait environ deux semaines à Lincoln pour atteindre le Moyen-Orient ».

Le journal a noté que « l’Iran a cette fois laissé les diplomates confus quant à ses projets, ce qui fait craindre que les dégâts causés par une frappe iranienne ne conduisent à une nouvelle escalade ».

Attendre la mort est pire que la mort elle-même

Le journal américainFinancial Times a déclaré que « presque chaque jour, une nouvelle menace émerge de la part d’un haut responsable politique ou militaire en Iran et que les Gardiens de la révolution ont annoncé une nouvelle formation militaire, mais tout cela s’effectue sans aucune preuve ».

Le journal a cité l’une des sources bien informées qui a déclaré : « C’est exactement ce que veulent les dirigeants iraniens », ajoutant « l’attaque peut avoir lieu ce soir, ou elle peut ne pas avoir lieu. Attendre la mort est plus difficile que la mort elle-même ».

Le journal a constaté que l’Iran « a lancé une campagne de guerre psychologique afin de maintenir les capacités militaires, sécuritaires et logistiques d’Israël au bord du gouffre et de priver les Israéliens de tout sentiment de calme ».

Personne ne le sait

La correspondante britannique de la BBC, Nafisa Cohenward, a cité un responsable militaire américain disant que « les forces américaines au Moyen-Orient s’attendaient depuis samedi à des représailles de l’Iran et du Hezbollah ».

Coward a poursuivi : « Personne ne semble savoir quand ? Ou même si… », soulignant « qu’il a demandé s’il y avait des indications supplémentaires selon lesquelles l’attaque pourrait avoir lieu ce soir, et la réponse a été que « rien de spécial aujourd’hui », bien qu’on attend une réponse dans une courte période, sur ce le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a ordonné aux navires de naviguer plus vite ».

Le Pentagone américain a annoncé, dans un communiqué, que « le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a confirmé, lors d’un appel téléphonique avec le ministre israélien de la Sécurité Yoav Galant, l’engagement des États-Unis à prendre toutes les mesures possibles pour défendre Israël ».

Selon le communiqué, Austin a évoqué le « renforcement de la position et des capacités des forces américaines dans tout le Moyen-Orient, à la lumière de l’escalade des tensions régionales ».

Dans le cadre de cet engagement, selon un communiqué du Pentagone, Austin a ordonné au groupe d’attaque du porte-avions américain Abraham Lincoln, équipé de chasseurs F-35C, d’accélérer son déplacement vers la zone de responsabilité du Commandement central, pour renforcer ses capacités et soutenir le groupe d’attaque du porte-avions Theodore Roosevelt, comme il l’a ordonné, le sous-marin lance-missiles Georgia de se diriger vers la zone de commandement central.

Un dilemme difficile pour « Israël »

Shashank Joshi, rédacteur en chef du magazine britannique The Economist, a affirmé « qu’une partie de l’objectif de l’Iran réside dans la guerre psychologique et qu’Israël est confronté à un dilemme difficile ».

Dans un tweet sur son compte personnel, sur la plateforme X, Joshi a déclaré : « Si Israël tire la sonnette d’alarme trop tôt, cela risque d’exacerber la guerre psychologique, et l’Iran modifiera ses plans et retardera sa réponse afin de doubler son impact et prolonger sa durée. Mais si Israël tarde à tirer la sonnette d’alarme, le préjudice causé à ses colons serait plus grand ».

A noter que le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, a affirmé lors d’une conférence de presse « qu’Israël suit l’évolution de la part de ses ennemis, notamment le Hezbollah et l’Iran », indiquant « qu’il n’y a aucun changement à ce stade dans les instructions de défense pour le front intérieur ».

Source: Médias