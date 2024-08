La Résistance islamique au Liban poursuit ses opérations contre les positions et les concentrations de l’ennemi israélien, à la frontière avec la Palestine occupée, en soutien à notre inébranlable peuple palestinien dans la bande de Gaza et en soutien à sa vaillante et honorable résistance, et en réponse aux attaques contre les régions libanaises.

A 20h35, les moudjahidines de la Résistance islamique ont pris pour cible les équipements d’espionnage du quartier général de Miskaf avec des armes appropriées et les ont touchés directement.

La Résistance islamique a ciblé un rassemblement de soldats ennemis israéliens à proximité de la caserne Mitat avec des missiles et l’a touché directement. La résistance a également visé un déploiement de soldats ennemis israéliens à proximité du site d’Al-Samaqa, dans les collines libanaises occupées de Kfar Shuba, avec des obus d’artillerie, et l’ont directement touché.

Les Moudjahidines de la Résistance islamique ont ciblé le site de Ruwaisat Al-Alam dans les collines libanaises occupées de Kafr Shuba avec des missiles et l’ont touché directement.

Les Moudjahidines de la Résistance islamique ont ciblé un déploiement de soldats ennemis israéliens sur le site de Jal al-Deir avec une salve de missiles et l’ont touché directement.

La Résistance islamique a annoncé le martyr moudjahid Ibrahim Jamil Al-Ashi, Wasim, né en 1987, originaire de la ville de Bint Jbeil, au sud du Liban, tombé en martyr sur la route d’alQods.

La résistance a également annoncé la mort du martyr, le moudjahid Fadi Muhammad Shehab Tayseer, né en 1980 dans la ville de Baraashit au sud du Liban, qui s’est élevé comme martyr sur la route d’alQods.



L’ennemi perd ses nerfs dans l’attente d’une réponse à l’assassinat de dirigeants à Téhéran et à Beyrouth

Dans l’entité sioniste, l’état de préparation est toujours à son plus haut niveau en attendant la réponse que l’occupation recevra à l’assassinat des dirigeants à Téhéran et à Beyrouth.

L’état de haute tension sécuritaire et militaire sioniste et l’état d’alerte général qui paralyse l’entité occupante, dans l’attente de la réponse attendue de l’Iran et du Hezbollah, n’ont pas diminué. C’est ce que traduit les différentes mesures sionistes, notamment au niveau militaire: des systèmes ont été placés en alerte globale, soutenus par une importante présence militaire occidentale pour fournir un cadre de protection, car l’occupation se sent incapable de fournir cette protection que les sionistes attendent de toutes les directions.

Alon Ben David, un analyste militaire sioniste, a déclaré : « Notre force aérienne est divisée : il y a une partie de l’armée de l’air entièrement occupée au nord, une partie entièrement occupée à l’est, une partie qui regarde vers le sud, vers les Houthis , et une partie à Gaza. Nos dispositifs de surveillance et de détection fonctionnent dans un cercle de trois cent soixante degrés car la menace peut également venir du côté de la mer à l’ouest, l’armée de l’air a également modifié l’emplacement des systèmes de défense aérienne, car ils pourraient être la cible d’attaques. Des mesures ont également été prises dans des bases qui pourraient devenir une cible, pour pouvoir réagir ».

Source: Médias