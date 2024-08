Dans une déclaration marquant le dix-huitième anniversaire de la victoire de juillet 2006, le Hezbollah a publié le communiqué suivant :

«A l’aube de transformations historiques majeures dans la région, dont l’étincelle a été l’opération victorieuse Déluge d’Al-Aqsa, et compte tenu de cette grande victoire, de résultats, et des leçons tirées de la guerre de Juillet, la Résistance Islamique au Liban, après avoir consenti de nombreux sacrifices dans l’arène de l’honneur et de l’héroïsme sur la voie d’al-Qods, assure qu’elle restera toujours engagée à ses principes de manière catégorique et définitive, de concert avec tous les fronts de soutien dans l’axe de résistance, pour se tenir aux côtés du peuple palestinien opprimé et empêcher l’ennemi d’atteindre ses objectifs.

La résistance se poursuivra avec tout le courage, la sagesse, et toute la force, les capacités et les surprises qu’elle possède, pour défendre le Liban et le peuple libanais, ainsi que sa liberté et sa volonté de vivre dans la dignité et la sécurité et cela malgré les menaces israéliennes continues, les porte-avions américains, les assassinats et les campagnes médiatiques internes et externes.

La victoire de juillet a fait de la résistance au Liban une force que l’ennemi et ses alliés appréhende réellement. La terre du Liban ne sera plus jamais sous occupation, le Liban ne sera plus jamais occupé ni l’otage de la volonté de l’ennemi, et il n’ouvrira jamais ses portes à la normalisation d’autant que les dirigeants de la résistance, en particulier les martyrs, ont laissé derrière eux des milliers de combattants prêts au martyre, (issus de l’école) de Karbala et appartenant aux nouvelles générations qui se sont armées de volonté, de détermination sincère et de foi ferme, et se sont parées de sciences et de connaissances. La résistance est devenue, dans l’ensemble, plus déterminée et plus forte dans la défense du Liban, de son peuple, de ses capacités, et tout ce dont mérite notre pays comme vie libre, digne et honorable.

Le peuple le plus honorable se commémore (en ces jours) la grande guerre de Juillet, sa véritable promesse et de sa victoire divine, ainsi que les martyrs qui ont écrit avec leur sang l’épopée du véritable héroïsme et de la défense honorable du Liban et de son peuple, avec la dignité et la fierté qu’ils méritent. (Il se commémore aussi) le retour triomphal des gens, le 14 août dans leurs maisons au-dessus des décombres et des destructions pour entamer leur reconstruction avec la détermination des hommes et la sincérité des gens loyaux, pour qu’elles soient plus belles qu’avant et pour entamer par la suite la marche victorieuse et continue dont la devise fondamentale est : Le temps des défaites est révolu et le temps des victoires est survenu.

Le souvenir de la guerre de juillet 2006 était profondément gravé dans la conscience sioniste, car la machine à tuer israélienne, le soutien américain illimité, la campagne diplomatique internationale sans précédent et la complicité interne honteuse n’ont pas réussi à vaincre la Résistance islamique au Liban ni à briser la volonté de ses moudjahidines, après 33 jours de destructions sur les champs de guerre sans réaliser aucun de ses objectifs ce qui s’est répercuté sur plusieurs aspects de la vie politique de l’entité ennemie et sur la volonté de l’armée sioniste, de son moral et de ses projets futurs, ainsi que sur le moral des Israéliens à l’intérieur et à l’extérieur de l’entité, et qui a écorché l’image d’« Israël » en tant qu’entité temporaire devant lui-même et devant le monde. »