La résistance palestinienne dans la bande de Gaza continue de faire face aux forces israéliennes qui pénètrent dans la bande de Gaza, au 314e jour de la saga du Déluge d’Al-Aqsa, infligeant davantage de pertes à l’armée d’occupation.

Les Brigades Al-Qods, la branche militaire du Mouvement du Jihad islamique, ont pris pour cible un rassemblement de soldats et de véhicules d’occupation à proximité de l’école Al-Maarri et du quartier d’Al-Sumairi, au nord-est de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, avec un barrage d’obus de mortier.

Les Brigades Al-Qods a affirmé « qu’un hélicoptère israélien a atterri sur place, coïncidant avec des tirs intenses d’obus d’artillerie, afin d’évacuer les soldats blessés ».

Dans une opération conjointe, les Brigades Al-Qods et les groupes du martyr Abdul Qader Al-Husseini ont bombardé, avec des missiles 107, des rassemblements de soldats et de véhicules d’occupation dans l’axe Netzarim, au sud-ouest de la ville de Gaza.

Les médias militaires des Brigades Al-Qods ont diffusé des images documentant le ciblage de deux chars israéliens avec des obus RPG, au sud du quartier de Tal Al-Sultan, à l’ouest de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza.

À leur tour, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont ciblé un quartier général de commandement et de contrôle de l’occupation israélienne et des rassemblements de soldats et de véhicules d’occupation dans l’axe Netzarim, avec des missiles 107.

Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont également diffusé des images de tirs visant des soldats et des véhicules d’occupation dans la région d’Al-Qarara, au nord-est de Khan Yunis, avec des obus de mortier de gros calibre.

Auparavant, les Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont ciblé le principal rassemblement des forces d’occupation sur le site militaire de Mars, avec des missiles à courte portée Rajum.

Les Brigades Al-Qassam ont lancé un drone suicide vers des rassemblements israéliens à l’est de Khan Yunis.

