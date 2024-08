Samedi, les Brigades al-Qassam ont annoncé une opération spécifique et complexe ciblant les forces d’occupation dans le quartier de Tal al-Hawa, au sud de la ville de Gaza, à la lumière des intenses bombardements israéliens sur des zones de la bande de Gaza et prélude à des opérations militaires, notamment dans les régions orientales de la bande centrale et dans le sud de Khan Yunis.

Dans les détails de l’opération, les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont affirmé que « leurs combattants ont réussi à faire exploser deux engins antipersonnel dans deux zones occupées par les forces israéliennes à proximité du collège universitaire ».

Après cela, les Brigades Al-Qassam ont affronté les soldats israéliens restants avec des mitrailleuses, les laissant morts et blessés, de sorte que l’atterrissage des hélicoptères d’occupation pour les évacuations a été surveillé.

Pour sa part, l’occupation israélienne a reconnu que ses soldats ont été tués et blessés à la suite d’un incident de sécurité, conséquence des combats en cours dans la bande de Gaza, que la résistance palestinienne a continué de mener sur tous les fronts des combats, pendant environ 11 mois.

Les médias israéliens ont révélé « qu’au moins un soldat a été tué lors de cet événement, qu’ils ont qualifié de dangereux, tandis qu’un site internet médiatique israélien a rapporté que « 11 soldats ont été blessés à des degrés divers ».

Pendant ce temps, des informations supplémentaires sur ce qui s’est passé sont toujours soumises à la censure militaire imposée par l’occupation, dans le cadre d’une politique visant à dissimuler l’ampleur de ses pertes.

Dans le contexte des opérations de résistance en cours au 316e jour du Déluge d’Al-Aqsa, les médias militaires des Brigades Al-Qassam ont diffusé des images documentant leur ciblage des concentrations de l’armée d’occupation, à l’est de Khan Yunis.

À leur tour, les Brigades Al-Qods, la branche militaire du Mouvement du Jihad islamique, ont fait exploser un engin terrestre explosif, posé à l’avance d’ un véhicule militaire israélien, pénétrant dans les environs de la mosquée Aliyin, dans le quartier d’Al-Zaytoun, au sud-est de la ville de Gaza.

Les Brigades Al-Qods ont affirmé « qu’elles se sont engagées dans de violents affrontements avec les soldats de l’occupation dans la zone orientale d’Al-Qarara, au nord de Khan Yunis, alors qu’elles ont bombardé le site militaire israélien de Rayim, au sud-est de la bande de Gaza, avec un barrage de missiles.

Par ailleurs, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont affirmé « qu’elles se sont engagées dans de violents affrontements avec les forces israéliennes, également à l’est d’Al-Qarara. Elles ont également bombardé, avec un barrage d’obus de mortier, les forces d’occupation pénétrant au nord-est de Khan Yunis.

Les Brigades d’Al-Aqsa ont diffusé des images de leur prise pour cible du quartier général de commandement et de contrôle de l’armée d’occupation dans l’axe Netzarim, au sud-ouest de la ville de Gaza, avec deux missiles 107 et des obus de mortier de gros calibre.

En outre, les Brigades Moudjahidines, la branche militaire du Mouvement Moudjahidine, ont ciblé une position des forces d’occupation à Netzarim avec deux missiles Haseb 111.

De leur côté, les Brigades Martyr Abu Ali Mustafa, la branche militaire du Front populaire de libération de la Palestine, ont affirmé que « leur unité d’artillerie a détruit une position de l’armée d’occupation dans le quartier de Tal Zoroub, à l’ouest de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, avec des obus de mortier de gros calibre, confirmant qu’un hélicoptère israélien a atterri pour transporter les blessés ».

Les Brigades Martyr Abu Ali Mustaf ont diffusé des images de destruction du quartier général de commandement et de contrôle des forces d’occupation à Netzarim avec des missiles 107, expliquant que l’opération s’est déroulée en collaboration avec les Brigades Nasser Salah al-Din, la branche militaire des comités de résistance en Palestine occupée.

Source: Médias