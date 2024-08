Une source palestinienne proche des négociations a révèlé les termes de la nouvelle proposition américaine concernant un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et l’échange de prisonniers, notant qu’elle « contredit complètement le document convenu précédemment par les deux parties ».

Dans les détails, la source palestinienne a révélé que « la nouvelle proposition américaine est basée sur le document de mai, répond aux nouvelles conditions et exigences israéliennes et est cohérente avec elles « .

Il a également expliqué, concernant le cessez-le-feu, que la proposition américaine « n’inclut pas un cessez-le-feu permanent », mais qu’elle « sera discutée dans la deuxième phase dans le cadre d’un plafond spécifique ».

La source a souligné que « la proposition américaine a affirmé qu’ à moins que le Hamas n’accepte les demandes israéliennes, l’occupation reviendra à la guerre dans la deuxième phase ».

Il a également souligné que la proposition « n’inclut pas un retrait israélien complet de la bande de Gaza », mais plutôt « inclut la poursuite de l’occupation du couloir de Philadelphie », selon la source palestinienne.

Il a ajouté : « Cela inclut également une occupation continue du carrefour de Netzarim, ainsi que la surveillance et le contrôle des mouvements de personnes. »

Concernant l’échange de prisonniers, la source a indiqué que « la proposition américaine confirme le droit d’Israël de refuser de libérer un certain nombre d’au moins 100 prisonniers palestiniens et garantit l’expulsion hors de Palestine d’un grand nombre de prisonniers palestiniens libérés dans le cadre de l’accord d’échange ».

Il a expliqué que la proposition « offre à l’occupation le pouvoir d’imposer un veto sur 65 des 300 noms de détenus palestiniens condamnés à la prison à vie présentés par le Hamas ».

Quant à l’aide et à la reconstruction, la proposition stipule « une aide à Gaza et la fourniture d’une aide avec l’approbation du Hamas sur tous les éléments » et « reporte les négociations sur la reconstruction et la levée du siège jusqu’après les résultats de la première phase ».

Source: Médias