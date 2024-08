Dix citoyens palestiniens sont tombés en martyre et plusieurs autres blessés, ce jeudi à l’aube, suite à un bombardement israélien qui a visé une maison de la famille Hamouda à Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza.

Des sources médicales ont rapporté que la plupart des martyrs étaient des enfants et des femmes, leurs corps étant arrivés à l’hôpital Kamal Adwan, avec des restes calcinés.

En outre, des raids intensifs menés par l’occupation ont ciblé les terres entourant le cimetière d’Abu Ubaida et les tours Al-Qastal, à l’est de la ville de Deir Al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza.

Parallèlement, des raids similaires ont visé une maison, à l’ouest du camp de Nouseirat, dans le centre de la bande de Gaza, blessant de nombreux citoyens, dont des enfants et des femmes, selon l’agence de presse palestinienne (WAFA).

Au moins 25 citoyens sont tombés en martyre, mercredi dans l’après-midi, suite à une série de raids menés par l’aviation d’occupation israélienne contre des maisons, une école et des tentes abritant des personnes déplacées dans le centre et le sud de la bande de Gaza, portant le bilan à 53 martyrs en plus des dizaines de blessés.

Selon des sources médicales, le bilan des martyrs dans la bande de Gaza s’est élevé à 40 223, dont une majorité d’enfants et de femmes, depuis le début de l’agression d’occupation israélienne le 7 octobre dernier. Des milliers de victimes se trouvent encore sous les décombres, selon les mêmes sources.