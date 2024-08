Les combattants de la Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, ont bombardé, le vendredi 23 août, la colonie de Kiryat Chmona avec plusieurs salves de roquettes Katioucha.

Ces frappes, a précisé la Résistance, interviennent en soutien à notre inébranlable peuple palestinien dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable, et en riposte aux agressions de l’ennemi israélien visant les civils et les villages du sud-Liban.

Les médias israéliens ont fait état d’importants dégâts qui ont été causés au bâtiment qui a pris feu suite à la chute de roquettes lancées depuis le Liban contre Kiryat Chmona.

De son côté, le journaliste israélien Yehuda Sharoni, cité par le site Walla, a écrit : « Chers membres de la Knesset, je suis désolé de vous déranger en vacances, mais le pays brûle ».