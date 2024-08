Les forces d’occupation israéliennes ont lancé, mardi soir, une agression, la plus importante depuis 22 ans, contre plusieurs gouvernorats de la Cisjordanie occupée.

Selon les médias israéliens, cette offensive d’envergure se concentre sur trois camps de réfugiés, à savoir ceux de Jénine, Nour Shams et Al-Fara’a, respectivement à Jénine, Tubas et Tulkarem.

Le Croissant Rouge palestinien a fait état de 11 martyrs, 6 à Jenine et 8 à Tubas. Et d’ajouter : les forces d’occupation israéliennes empêchent les secouristes de récupérer les corps des martyrs de Tubas.

Les médias israéliens ont rapporté que les incursions massives en Cisjordanie impliquaient une division des forces d’occupation israéliennes, y compris les forces spéciales Mista’arvim.

Des rapports indiquent également que les forces d’occupation israéliennes ont bloqué les voies menant aux hôpitaux dans les territoires occupés.

D’autres rapports indiquent que les forces d’occupation israéliennes ont effectué un débarquement aérien à bord d’un hélicoptère militaire à Tubas, simultanément à une importante opération terrestre dans la région. Des milliers de soldats de l’occupation israélienne participent à l’agression qui devrait durer plusieurs jours.

Les factions de Résistance affrontent cette agression

Les Brigades Al-Qods du Jihad islamique palestinien (JIP) ont annoncé que leurs combattants ont affronté les forces d’occupation israéliennes sur plusieurs axes dans la ville de Jénine et le camp de réfugiés.

لحظة اشتعال النيران في جرافة للاحتلال عقب استهدافها بعبوة ناسفة في محيط مخيم نور شمس شرق طولكرم pic.twitter.com/7MpfFIun8Y — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) August 28, 2024

Les Brigades Al-Qods- bataillon de Tulkarem ont déclaré avoir fait exploser un engin explosif improvisé sur un bulldozer militaire israélien.

Les Brigades Al-Qods – Bataillon de Tubas ont pour leur part affirmé que leurs combattants affrontent les forces d’occupation qui se sont infiltrés dans le camp d’Al-Faraa.

Le Bataillon de Tulkarem a indiqué que ses combattants ont ciblé les positions de tireurs d’élite israéliens retranchées à l’intérieur d’une maison dans le camp de Nour Shams. Ils ont également abattu un drone dans l’axe Manshiya.

Le Bataillon de Jénine a affirmé que ses combattants mènent de violents affrontements avec les forces ennemies sur les axes de combat de la ligne ouest, en ouvrant le feu sur les forces et les véhicules militaires ennemis, provoquant des coups directs.

Commentant cette nouvelle agression, les brigades Al-Qassam ont affirmé que « la Cisjordanie deviendrait un nouveau bourbier dans lequel s’enfonceraient les militaires israéliens sur tous les fronts ».

Réactions du Hamas et du Jihad



Commentant cette nouvelle agression, le Jihad islamique en Palestine a déclaré dans un communiqué que l’offensive militaire à grande échelle d’Israël fait partie des plans du régime pour renforcer son contrôle sur la ville occupée de Qods et la mosquée Al-Aqsa.

« L’occupation criminelle lance une attaque généralisée contre les villes et les camps du nord de la Cisjordanie occupée dans une guerre ouverte et non déclarée, contre laquelle nous avions déjà mis en garde », a-t-il indiqué.

« L’agression israélienne vise à déplacer le centre du conflit vers la Cisjordanie occupée dans une tentative d’imposer de nouveaux faits sur le terrain visant à soumettre la Cisjordanie occupée, à l’annexer et à affirmer son contrôle sur nos lieux saints dans une guerre existentielle contre le peuple palestinien », a-t-il ajouté.

Le mouvement palestinien a prévenu que le régime israélien cherchait à « judaïser Al-Aqsa », citant une proposition provocatrice du ministre israélien d’extrême droite, Itamar Ben-Gvir, de construire une synagogue sur le site sacré.

Le Jihad islamique palestinien a également critiqué l’inaction internationale face aux crimes israéliens contre la nation palestinienne et ses lieux saints.

Il a en outre exhorté la communauté internationale à tenir le régime de Tel-Aviv pleinement responsable des répercussions de sa politique agressive contre les Palestiniens.

Pour leur part, les brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, ont affirmé que « la Cisjordanie deviendrait un nouveau bourbier dans lequel s’enfonceraient les militaires israéliens sur tous les fronts ».

Le Hamas a par ailleurs qualifié d’« escalade dangereuse » le projet israélien de financer de nouvelles incursions dans la mosquée Al-Aqsa.

Dans un communiqué publié mardi, le Hamas a déclaré qu’Israël « joue avec le feu » et qu’une telle action déclencherait une guerre religieuse généralisée.

Le Hamas a appelé la jeunesse palestinienne à se mobiliser dans le complexe d’al-Aqsa pour maintenir une présence dans ses cours et pour s’opposer aux plans du régime d’occupation.

Et de renchérir: « Nous appelons également notre vaillante résistance et notre jeunesse révolutionnaire en Cisjordanie occupée à intensifier leurs affrontements avec l’ennemi criminel et ses troupeaux de colons ».