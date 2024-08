Le ministère russe de la Défense a annoncé samedi l’élimination de 2 025 soldats ukrainiens, au cours des dernières 24 heures, dans diverses zones, dans le cadre d’une opération militaire spéciale, confirmant la libération de la ville de Kirovo, située dans la République populaire de Donetsk. .

Le ministère a déclaré, dans un communiqué concernant la conduite de l’opération militaire spéciale, que « les forces du groupe Sever (Nord) ont éliminé 125 soldats ukrainiens, tandis que les unités du groupe Zabad (Ouest) ont repoussé deux contre-attaques ukrainiennes. Les forces ukrainiennes ont perdu jusqu’à 460 soldats, en plus de la destruction de 6 dépôts de munitions appartenant aux forces ukrainiennes.

Le communiqué a ajouté que « les unités du groupe de forces Yug (Sud) ont pris le contrôle de positions plus avantageuses et que les Ukrainiens ont perdu plus de 780 soldats et que deux dépôts de munitions ont été détruits, tandis que le groupe de forces Tsenter (Centre) a libéré la ville de Kirovo de la République populaire de Donetsk et a repoussé 7 contre-attaques ukrainiennes, et les pertes ukrainiennes se sont élevées à 455 soldats ».

Le ministère russe de la Défense a ajouté que « les unités du groupe de forces Vostok (Est) ont amélioré la situation le long de la ligne de front, et que les pertes des forces ukrainiennes se sont élevées à 125 soldats et que les équipes du groupe de forces Dnepr ont éliminé 80 soldats ukrainiens. »

Le ministère a également annoncé dans son communiqué la destruction d’un lanceur de missiles M-270 de fabrication américaine, de 4 missiles Atakum, de 6 bombes guidées françaises Hummer, de 6 missiles Vampire et de 48 drones.

Le journal britannique Financial Times a indiqué dans un rapport que « le président ukrainien Volodymyr Zelensky fait face à un torrent de critiques de la part de soldats, de parlementaires et d’analystes militaires en raison de l’avancée rapide des forces russes vers Pokrovsk, dans l’est de l’Ukraine, sachant que les forces russes ont subi un revers avec l’opération ukrainienne dans la région de Koursk en Russie ».

A noter, que le journal britannique The Economist a fait état vendredi de l’échec de l’Ukraine à atteindre les objectifs souhaités par l’opération de Koursk et par la tentative d’incursion dans la province russe: parmi ces objectifs , celui de détourner les forces russes de leur progression vers la ville stratégique de Pokrovsk en République populaire de Donetsk, dans la région du Donbass, centre logistique vital des forces ukrainiennes.

Depuis le 24 février 2022, les forces armées russes poursuivent la mise en œuvre leur opération militaire spéciale, déclarant que leur objectif est de « désarmer l’Ukraine, d’éliminer les menaces qui pèsent sur la sécurité de la Russie et de protéger les civils dans la région du Donbass ».

