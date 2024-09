Alors qu’Israël s’apprête à étendre sa guerre à la Cisjordanie occupée, la résistance palestinienne à Gaza continue de défier les troupes sur le terrain, près d’un an après le 7 octobre.

Le mouvement de résistance palestinien Hamas a «reconstitué ses effectifs» dans le nord de la bande de Gaza et a «recruté 3000 nouveaux combattants» près de 11 mois après la guerre génocidaire d’Israël, selon une source de sécurité qui s’est entretenue avec Channel 13 News le 2 septembre.

Channel 12 News a rapporté que, malgré les dégâts colossaux causés par l’armée israélienne à Gaza, «les dernières informations brossent un tableau inquiétant».

«On estime qu’environ 3000 nouveaux combattants ont été recrutés par le mouvement, équipés d’armes et de munitions… Cette évolution suscite de vives inquiétudes parmi les responsables de la sécurité en Israël, car elle témoigne de la capacité du Hamas à se rétablir, malgré les graves préjudices subis au début de la guerre», a déclaré l’organe d’information hébreu citant des responsables de la sécurité.

Le mois dernier, une étude conjointe du Critical Threats Project (CTP) et de l’Institute for the Study of War (ISW) a révélé qu’après 10 mois de guerre, l’armée israélienne n’a réussi qu’à neutraliser trois des 24 bataillons des Brigades Qassam du Hamas.

«Au 1er juillet, seuls trois de ces 24 bataillons étaient hors combat, ce qui signifie qu’ils ont été détruits par l’armée israélienne», a rapporté CNN le 5 août, citant l’étude.

«Si les bataillons du Hamas avaient été largement détruits [comme l’a prétendu Israël], les forces israéliennes ne combattraient plus», a déclaré à CNN Peter Mansoor, colonel à la retraite de l’armée américaine.

L’ancien médiateur de l’armée israélienne, Yitzhak Brik, a déclaré fin juin que le nombre de combattants palestiniens que l’armée prétend avoir tués est faux, et que les forces israéliennes subissent de lourdes pertes alors qu’elles se retrouvent rarement face à eux.

En mai, des sources militaires ont déclaré au quotidien hébreu Yedioth Ahronoth que le Hamas ne pourrait pas être vaincu de manière décisive à Gaza avant 2026 ou 2027.

«Nous ne serons pas à Gaza de manière permanente. Nous reviendrons pour des raids de grande envergure dans les profondeurs du territoire afin de vaincre une armée terroriste construite en 15 ans… Entre-temps, les résultats obtenus par les troupes qui se sont battues à Gaza s’érodent et il n’y a pas de solution politique concluante», ont révélé des sources militaires à l’époque.

Sources : The Cradle via Spirit of Free Speech; Réseau international