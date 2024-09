Le haut-responsable du Hamas, Oussama Hamdan, a appelé les ministres arabes des Affaires étrangères, réunis au Caire, à « assumer leurs responsabilités à la lumière de l’agression israélienne et de la guerre de génocide à Gaza ».

Faute de pouvoir se déplacer, Hamdan a souligné dans un discours retransmis en direct à distance ,que « l’agression de l’occupation ne menace pas seulement les Palestiniens, mais constitue plutôt une menace à la sécurité nationale arabe », ajoutant « nous attendons de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères à des pressions sur l’occupation et ses partisans pour mettre fin à l’agression et au génocide à Gaza ».

Hamdan a noté : « Nous attendons avec impatience que la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères fasse pression sur l’occupation pour qu’elle mette fin à la guerre, ouvre les points de passage et rompre les relations politiques, diplomatiques et économiques avec son entité. »

Oussama Hamdan, a évoqué les violations israéliennes contre les Palestiniens, expliquant que « l’occupation poursuit sa guerre génocidaire à Gaza, dont la dernière en date est le massacre d’Al-Mawasi, ajoutant que « « l’occupation continue d’imposer le siège et les restrictions aux Palestiniens, en particulier dans le nord, où des maladies contagieuses se propagent et la famine sévit ».

Hamdan a indiqué que « le gouvernement d’occupation fait obstacle à la conclusion d’un accord d’échange de prisonniers en commettant avantages de massacres et en fixant des conditions impossibles ».

Il a appelé les ministres arabes des Affaires étrangères à œuvrer pour ouvrir les passages, fournir une aide au peuple palestinien, condamner les crimes de l’occupation et dénoncer ses pratiques, protéger alQods et les lieux saints, et œuvrer pour empêcher les projets de l’occupation et rompre les liens avec son entité ».

Les propos de Hamdan sont intervenus aujourd’hui mardi lors d’une réunion des ministres arabes des Affaires étrangères, en présence du ministre turc des Affaires étrangères et du commissaire aux Affaires étrangères de l’Union européenne.

La réunion discutera d’un certain nombre de questions, notamment la question palestinienne, et la guerre israélienne en cours dans la bande de Gaza, depuis le 7 octobre de l’année dernière, sans oublier les tensions régionales et internationales qu’elle a provoquées et qui menacent la région d’ une guerre régionale qui nuira à tous les peuples ».

Source: Médias