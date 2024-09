Quelques heures après le tir de missile balistique yéménite supersonique qui a frappé non loin de l’aéroport de Ben Gourion, contournant les défenses aériennes israéliennes, le chef du mouvement yéménite Ansarullah sayed Abdel Malek Badreddine al-Houthi a assuré que « les opérations de forces yéménites se poursuivront tant que se poursuivent l’agression israélienne contre la bande de Gaza et son embargo ».

Sayed Badreddine avait auparavant salué l’opération de tir de missile supersonique sur « Israël », indiquant que le projectile qui « dispose de capacités techniques sophistiquées a pu contourner les systèmes de l’ennemi et traverser 2040 km ».

Ces propos sont intervenus pour couronner des rassemblements énormes organisées dans plusieurs villes yéménites dont la capitale Sanaa pour célébrer la commémoration de la naissance du messager de l’islam Mohammad (P).

« La position yéménite est stable jusqu’à la purification de la Palestine des griffes de l’occupation », a-t-il assuré, insistant sur « l’attachement du peuple yéménite à ses positions de principe dans la confrontation contre la tyrannie et l’arrogance ».

Selon lui, « les opérations maritimes yéménites contre les navires liés a l’ennemi israélien, américain et britannique ont surement eu un impact important ».

« Le pire est à venir », a-t-il aussi averti.

L’opération yéménite a été saluée par toutes les factions de la résistance palestinienne.

Le Jihad islamique a salué le courage du peuple yéménite estimant que « la frappe balistique aggrave les crises de l’occupation et montre ses points faibles ». Il a condamné le silence arabe officiel face aux massacres et la guerre génocidaire contre le peuple palestinien »

Le Hamas a affirmé que « l’ennemi ne jouira de sécurité tant qu’il n’arrête pas son offensive féroce contre notre peuple dans la bande de Gaza ».

Dans un communiqué, il a souligné que « ce que font les fronts de soutien au Yémen, au Liban et en Irak » et « un droit originel a notre oumma et ses peuples et la confirmation de son unité et son destin commun dans la confrontation contre le projet israélien et son hégémonie colonisatrice ».

Abou Oubaida, le porte-parole des Brigades al-Qassam du Hamas a rendu hommage au soutien du peuple yéménite aux côtés de ses frères en Palestine et à son aptitude à consentir les sacrifices pour cela ».

Il a assuré que cette opération aura un impact important sur le cours de la bataille Déluge d’al-Aqsa.

« L’entité sioniste qui n’a pu intercepter un seul missile sera incapable d’étendre la guerre vers d’autres fronts… L’extension de la guerre vers de nouveaux fronts sera une démarche stupide qui voudrait dire que Netanyahu conduit son pays délabré vers un désastre avéré ».

Le tir yéménite a aussi été salué par le mouvement Fatah, le mouvement des Moudjahidines, le Comités de résistance et le mouvement Ahrar (libres)

En riposte à l’opération yéménite, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a menacé : « Les Houthis doivent savoir qu’ils paieront le prix cher pour toute tentative de porter atteinte à Israël ».

Source: Divers