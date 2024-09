L’ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin, a déclaré le dimanche 15 septembre que « liquider le Hamas, ce n’est pas liquider les Palestiniens », estimant que « jamais la question palestinienne n’a été aussi prégnante ».

« Nous sommes dans une stratégie qui donne carte blanche à Israël pour liquider le Hamas. On peut comprendre. Mais liquider le Hamas, ce n’est pas liquider les Palestiniens, ni la question palestinienne », a affirmé de Villepin alors qu’il était invité à la Fête de l’Humanité, en Essonne, et interrogé par Sébastien Crépel, codirecteur de la rédaction de l’Humanité, et Rosa Moussaoui, rédactrice en chef du quotidien, rapporte Anadolu.

Et de poursuivre : « On voit bien derrière que l’objectif est de faire en sorte que la question palestinienne retourne dans les oubliettes de l’Histoire ».

L’ancien Premier ministre de Jacques Chirac (2005 et 2007) a souligné que sa « conviction », son « pari », est qu' »au contraire, jamais la question palestinienne n’a été aussi prégnante, incontournable, nécessaire à la création d’un nouvel ordre mondial ».

De Villepin a, par ailleurs, commenté le choix du président Emmanuel Macron de nommer Michel Barnier à Matignon. « C’est le parti arrivé en dernier qui forme le gouvernement. Alors, reconnaissez quand même qu’il y a un mérite à ce choix, c’est qu’il donne raison à la parole évangélique : les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers », a-t-il ironisé.

« Il y a une force qui est arrivée en tête (des législatives, NDLR), il fallait lui donner sa chance », a-t-il lancé.