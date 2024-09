Les opérations de résistance islamique au Liban se poursuivent, le 345ème jour depuis que le Hezbollah a ouvert le Front de soutien libanais, le 8 octobre dernier, en soutien au peuple palestinien de la bande de Gaza et en soutien à sa résistance, et en réponse aux attaques de l’occupation israélienne contre des villages du sud.

Dans les détails, le Hezbollah a bombardé ce Lundi la caserne israélienne Ramot Naftali avec une série de roquettes Katyusha, en réponse aux agressions de l’occupation israélienne contre les villages et les refuges du sud, notamment les villes de Blida et Kfar Chouba.

En réponse aux attaques de l’occupation dans la ville méridionale de Hula, le Hezbollah a également ciblé le site militaire israélien de Ramem avec une volée de roquettes Katyusha.

Dans les collines libanaises occupées de Kafr Shuba, les moudjahidines de la Résistance islamique ont ciblé les sites de Ruwaisat Al-Alam avec des mitrailleuses et le site Al-Samaqa avec des missiles, et les ont tous deux directement touchés.

Ils ont également ciblé, lors d’une opération distincte, un déploiement de soldats d’occupation israéliens à proximité du site de Matat avec des missiles, et l’ont directement touché.

Le correspondant d’Al-Manar dans le sud a rapporté que « des tirs directs ont été visés sur une cible militaire à proximité de la colonie Matat en Galilée occidentale, au nord de la Palestine occupée. Le journal israélien Yedioth Ahronoth a rapporté pour sa part que 3 missiles sont tombés dans la région de Matat.

Le correspondant d’Al-Manar dans le sud a affirmé : « De la fumée s’est élèvée d’un des sites du Doigt de Galilée après avoir été visé par des tirs venant du Liban, tandis que les médias israéliens ont confirmé qu’un incendie s’est déclaré à Tel Hai dans le Doigt de Galilée après le retentissement des sirènes ».

La Résistance islamique a ciblé le site d’Al-Mtulla avec des missiles, le touchant directement. Elle a également lancé deux attaques contre un rassemblement de soldats de l’occupation israélienne à proximité du site, la première aérienne avec un drone d’assaut, et la seconde avec des missiles plus tôt dans la journée, et l’a touché directement.

La radio militaire israélienne a affirmé qu’un incendie s’était déclaré suite à l’explosion d’un drone en Haute Galilée.

La résistance a directement frappé les positions d’artillerie de l’occupation israélienne à Al-Zaoura après les avoir ciblées avec des missiles, en plus de viser le site Barkat Risha avec des obus d’artillerie.

« Des sirènes ont retenti dans les colonies de Sner et de Shaar Yashuv, situées dans le Doigt de Galilée », selon les médias israéliens.

La résistance a annoncé le martyr du moujahed Mohammad Ibrahim Yassin, originaire de la ville de Houla au sud du Liban, un martyr sur la voie d’alQods.

Les attaques israéliennes contre les villages et les refuges du sud du Liban se sont poursuivies, alors que le Centre des opérations d’urgence de santé publique du ministère libanais de la Santé publique a annoncé la mort d’une personne et de quatre civils blessés, dont trois ont été hospitalisées pour traitement et la quatrième a été soignée en urgence, lors d’un raid d’occupation sur la ville frontalière de Houla.

Le centre a indiqué que deux ambulanciers paramédicaux de la Défense Civile – Scouts d’Al-Resala ont été légèrement blessés suite à un bombardement de l’occupation israélienne qui a visé l’équipe avec un obus de mortier, alors que l’équipe accomplissait son devoir humanitaire d’inspecter les effets du raid lancé par les forces israéliennes sur la ville de Tair Harfa.

L’occupation a ciblé, avec des raids aériens, la périphérie des villes de Kfar Shuba, Al-Adisa, Tayr Harfa et Hula.

Dans ce contexte, le journal israélien Maariv a affirmé que l’abandon du nord de la Palestine occupée, depuis près d’un an, « est un crime commis sans précedent par Israël depuis sa fondation, et l’abandon de la Galilée est un abandon flagrant », ajoutant que « les cris des chefs des conseils régionaux et locaux, ainsi que ceux de dizaines de milliers de personnes déplacées du Nord, sont des cris qui résonnent sans réponse ni traitement approprié ».

Source: Al-Manar