Le bureau de la plus haute autorité religieuse chiite en Irak, Sayyed Ali al-Sistani, a exprimé la solidarité de l’autorité religieuse suprême avec les Libanais et sa sympathie pour eux dans leurs grandes souffrances », appelant Dieu à » prendre soin d’eux et les protèger du mal des méchants et des complots des impies en ces jours difficiles que les Libanais traversent ».

Dans son communiqué, Sayyed Ali al-Sistani a affirmé que « les Libanais sont de plus en plus exposés à l’agression israélienne avec des méthodes brutales, qui incluent l’explosion d’un grand nombre d’appareils de communication personnels et autres et le ciblage de maisons bondées de citoyens, notamment des femmes et des enfants ».

Il a souligné que « l’occupation a lancé des raids intensifs sur des dizaines de villages et de villes dans le sud et dans la Bekaa, qui ont jusqu’à présent entraîné le martyre et les blessures d’un grand nombre de résistants héroïques et d’autres civils innocents et le déplacement de dizaines de milliers de personnes de leurs foyers ».

Son éminence a appelé à ce que « la miséricorde et le contentement soient accordés aux justes martyrs libanais et à accorder aux blessés un prompt rétablissement ».

Le bureau de la plus haute autorité religieuse chiite en Irak, Sayyed Ali al-Sistani, a conclu son communiqué en appelant à « tout mettre en œuvre pour mettre fin à l’agression israélienne et protéger le peuple libanais de ses effets dévastateurs, appelant à faire « tout ce qui contribue à alléger leurs souffrances et à assurer leur aide humanitaire. »

Source: Médias