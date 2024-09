La Résistance islamique en Irak a annoncé avoir attaqué samedi matin une cible vitale à Tel-Aviv avec des drones.

Dans un communiqué , la Résistance islamique en Irak a indiqué que « ses attaques s’inscrivent dans le prolongement de sa résistance à l’occupation, et en soutien à notre peuple en Palestine et au Liban, et en réponse aux massacres commis par l’entité usurpatrice contre les civils, notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées ».

Un enregistrement vidéo, publié par les médias militaires de la Résistance islamique irakienne, a montré que « l’opération est dédiée au martyr sur la voie d’alQods, le commandant Ibrahim Aqeel, en vengeance de son sang ».

Samedi à l’aube, la Résistance islamique en Irak a mené une opération de drones contre une cible vitale appartenant à l’occupation israélienne dans le Golan syrien occupé.

Elle a également lancé deux opérations contre deux autres cibles d’occupation, l’une militaire dans le nord de la Palestine occupée et l’autre vitale dans le sud.

La résistance islamique en Irak a également annoncé avoir attaqué une cible vitale au nord des territoires occupés, pour la troisième fois à l’aube.

