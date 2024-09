Dans un communiqué publié ce dimanche, le président syrien Bachar al-Assad a rendu hommage au martyr le secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah.

S’adressant à la famille du martyr Sayed Nasrallah il a dit : « Mon message n’est pas de vous présenter mes condoléances pour le martyre du chef de la résistance. Au cours des dernières décennies, vous avez fait preuve de ténacité, de force, de détermination et de cohésion, ce qui vous a rendu plus fort et plus résistant que toutes les calamités, aussi grandes soient-elles. Vous êtes une école de la lutte qui ne connaît que la persévérance et la fermeté sur le chemin de la vérité, aussi précieuse et coûteuse soit-elle, car le sang noble et intelligent n’est versé que pour le bien de la vérité et de ses causes. »

Assad a ajouté : « La résistance ne faiblit pas avec le martyre de son chef, mais reste fermement ancrée dans les cœurs et les esprits. Parce que les grands leaders construisent la doctrine, la voie et le chemin de lutte dans leur vie, et laissent derrière eux un système de pensée et une approche pratique de la résistance et de l’honneur. Ils construisent pour l’heure inévitable du destin, qui ne vient pas par hasard, mais qui a plutôt une leçon et un résultat, car elle les fait passer d’une présence temporaire parmi nous à une éternité permanente dans nos consciences et nos esprits comme un exemple de lutte, génération après génération. »

Il a poursuivi : « La résistance est une idée et une pensée, et le martyr Nasrallah en est la mémoire et l’histoire. Il ne sera jamais une légende, mais restera plutôt une voie qui produit une vérité qui impose une réalité dont le cœur est la résistance, l’essence est la fierté, la boussole est la dignité, le titre est la libération et son phare à travers les générations sera toujours le martyr Hassan Nasrallah. »

Le président Assad de conclure: « Nous sommes certains que la résistance nationale libanaise poursuivra le chemin de la lutte et de la vérité face à l’occupation, et restera l’épaule qui soutient le peuple palestinien dans sa lutte pour sa juste cause. Le martyr Nasrallah restera dans la mémoire des Syriens par fidélité à sa position à la tête de la résistance nationale libanaise aux côtés de la Syrie dans sa guerre contre les outils du sionisme malgré le poids de l’affrontement qu’il portait. Au cœur de cette loyauté, le nom du martyr Hassan Nasrallah restera éternel. »