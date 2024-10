Le sang de Sayed Hassan Nasrallah et de ses compagnons continuera de couler et formera un rempart face à la tyrannie et à l’oppression, a noté le président iranien Massoud Pezeshkian sur le livret commémoratif à la mémoire du défunt chef du Hezbollah, lors de sa visite au bureau du Hezbollah à Téhéran, le lundi 30 septembre.

Le secrétaire général du Hezbollah libanais est tombé en martyr lors d’une attaque aérienne de l’armée sioniste contre la banlieue sud de la capitale libanaise, Beyrouth, le vendredi 27 septembre, avec des bombes anti-bunker fournies par les États-Unis.

« Les États-Unis et les partisans du régime sioniste ont montré au monde comment les droits de l’homme, la dignité humaine et les règles internationales sont violés », a écrit Pezeshkian.

Il a affirmé que les terroristes et les criminels se présentent comme des défenseurs des droits de l’homme, tout en exprimant son étonnement quant au fait que ceux qui s’opposent à l’oppression et qui soutiennent les opprimés sont fréquemment désignés comme des « terroristes ».

Le président iranien a déclaré que Nasrallah avait consacré sa vie entière à la lutte contre les ennemis sionistes et qu’il avait en définitive sacrifié son sang pour la libération du peuple palestinien. Pezeshkian a également indiqué que l’Iran continuera de porter son soutien indéfectible aux peuples palestinien et libanais.

Lors d’une réunion du cabinet, hier dimanche, le président iranien, a une fois de plus condamné fermement l’assassinat par Israël de Sayed Hassan Nasrallah, secrétaire général du mouvement de résistance libanais, Hezbollah. Massoud Pezeshkian a souligné qu’il était impératif pour Téhéran de donner une réponse « décisive » au régime criminel israélien.

L’assassinat de Sayed Nasrallah s’inscrit dans le cadre d’une escalade de la répression israélienne contre le Hezbollah. Depuis le début de la semaine dernière, des centaines de personnes ont été brutalement tuées au Liban, preuve que la violence redouble d’intensité.

‘Israël’ a intensifié ses actions militaires à l’encontre du Liban depuis le mois d’octobre 2023, date à laquelle il a lancé sa campagne génocidaire dans la bande de Gaza.

En réponse à cette agression, le Hezbollah a entrepris plusieurs opérations de représailles. Parmi celles-ci, une attaque notable a été menée à l’aide d’un missile balistique hypersonique, visant les territoires palestiniens occupés par ‘Israël’.

Le mouvement de résistance libanais a juré de poursuivre ses opérations contre Israël tant que le régime israélien poursuivra sa campagne génocidaire à Gaza, qui a jusqu’à présent tué plus de 41 600 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants.

Source: Avec PressTV