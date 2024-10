Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei a dénoncé la présence des États-Unis et d’un certain nombre de pays européens dans la région qui constitue la cause principale des problèmes.

Les problèmes de la région sont liés à la présence des États-Unis et d’un certain nombre de pays européens qui prétendent prôner la paix et la sécurité, a souligné l’Ayatollah Khamenei ce mercredi lors d’une rencontre à Téhéran avec un groupe d’élite iranienne, de talents scientifiques et de lauréats du concours national des universités.

Le Leader a soutenu que si ces pays se retirent de la région et mettent fin à leur présence maléfique, ces conflits, guerres et confrontations cesseront automatiquement et les pays de la région pourront gérer leurs propres affaires ainsi que celles de la région, et vivre ensemble en paix.

La rencontre a eu lieu quelques heures après que le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a tiré une salve massive de missiles à longue portée sur les territoires occupés par ‘Israël’ en représailles à l’assassinat récent par l’entité sioniste des principaux dirigeants et commandants de la Résistance.

À suivre…

Source: Avec PressTV