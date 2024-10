Au sud du Liban, les affrontements frontaux se poursuivent sur les premières lignes à la frontière entre le sud du Liban et le nord de la Palestine occupée. Embuscades piégées aux soldats israéliens qui tentent de s’infiltrer suivies de fusillades aux armes légères et moyennes, tirs de roquettes et de projectiles sur les groupements de soldats israéliens dans les casernes, les bases et les colonies israéliennes sont les tactiques militaires les plus suivies par la résistance.

Ce dimanche 6 octobre, plusieurs opérations et affrontements ont été signalés dans ses communiqués.

Trois d’entre elles sont des attaques contre des bases, dont deux aux drones d’assaut.

Vers 13 :45, la Résistance islamique a annoncé une attaque aérienne via un escadron de drones d’assaut sur la base 7200 pour l’entretien et la restauration située au sud de la ville occupée de Haïfa. Une autre attaque, également aux drones d’assaut, a visé une usine de produits explosifs dans la même base.

La résistance a indiqué avoir frappé la caserne Hadab Yarin vers 14 :35, avec un barrage de roquettes.

Concernant les attaques contre les groupements des militaires de l’occupation, la résistance a rendu compte de 7.

Deux groupements ont été frappés de deux barrages de roquettes dans la colonie Bar‘Am (15 :40) et Ma‘alot Tarshiha.

Un troisième avait été auparavant frappé à Khallet Cho‘eb à l’est de la localité de Blida, vers 15 :00. Au milieu de la journée, les combattants de la résistance avaient contraint une force israélienne de s’infiltrer dans cette région à battre en retraite.

Deux autres groupements avaient aussi été visés dans la colonie de Shlomi vers 13 :55 puis dans la colonie de Margaliot.

A noter que quelque minutes après minuit, deux groupements à al-Manara avaient été frappés à 5 minutes d’intervalle.

A 19 :00 de ce dimanche, « en soutien à notre peuple palestinien résilient dans la bande de Gaza, a sa résistance brave et vaillante et pour défendre le Liban et en riposte aux attaques insolentes et barbares contre les villes, villages et civils », la résistance a assuré que ses combattants ont tiré vers 19 :00 un barrage de roquettes sur la ville occupée de Safed.

Selon le journal libanais al-Akhbar, 5 jours de combats frontaux à la frontière ont mis hors d’état de nuire au moins 150 militaires israéliens qui ont été tués ou blessés. Le quotidien a mis en doute les chiffres rendus publics par l’armée d’occupation israélienne qui avait dit que 9 soldats ont été tués le premier jour des combats terrestres et de 86 blessés dont 16 dans un état grave. Depuis aucun chiffre n’est publié. Sachant que l’hôpital Zeev dans la ville de Safed avait rendu compte qu’il a accueilli 110 blesses. Alors que l’hôpital de Rambam situé à Haïfa et le plus équipé pour l’armée du front nord n’a pas déclaré ses chiffres.

Ce dimanche, Média de guerre de la résistance libanaise a diffusé les images de tirs de samedi contre la colonie Karmiel

بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف #المقاومة_الإسلامية مستوطنة كرمِئيل شمال فلسطين المحتلة pic.twitter.com/NwWcbZTxPG — قناة المنار (@TVManar1) October 6, 2024

Source: Divers