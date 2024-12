Le ministère syrien de la Défense a nié les informations diffusées sur les réseaux sociaux des groupes terroristes selon lesquelles l’armée syrienne s’est retirée de la ville de Homs. Il a assuré que les forces armées se déploient « sur des lignes de défense constantes et solides qui ont été renforcées par des troupes importantes supplémentaires ».

Concernant les affrontements, le correspondant de la chaine de télévision d’information libanaise d’al-Mayadeen a rapporté que l’armée a redéployé ses forces dans la province nord de Homs.

Il a assuré que le front de Homs va devenir la première ligne de défense indiquant qu’il est question d’une formule de compromis avec les milices kurdes des Forces démocratiques syriennes pour empêcher l’avancée des miliciens depuis la Turquie.

Selon lui, les combats se déroulent dans la province Nord de Homs, la province Ouest de Hama et la province Est de Lattaquié.

Dans la province de Homs, des miliciens locaux de Talbisseh, Rasten et Dar al-Kabir ont fait leur apparition dès le jeudi dans les rues de ces villes, dès l’arrivée des groupes terroristes dans la ville de Hama. Il n’y avait aucune présence de l’armée syrienne dans ces régions où des compromis avaient été réalisés dans le passé en fonction desquelles les miliciens avaient rendu leurs armes et étaient restés dans leur ville. Un mouvement de déplacement des habitants de ces villes et de celle Homs a été observé.

Un responsable de l’Onu a révélé que les évènements en Syrie ont provoqué le déplacement de 280 mille personnes.

Dans la matinée de ce vendredi, des raids aériens syro-russes ont frappé les attroupements de miliciens à Talbisseh.

Dans la province de Hama, le ministère syrien de la Défense a fait état de bombardements d’artillerie et de raids aériens avec la collaboration de l’aviation russe contre des véhicules et des attroupements des terroristes dans ses provinces Nord et Sud, causant des tués et des blessés dans leurs rangs.

Il avait annoncé jeudi soir avoir reployé ses forces en dehors de la ville de Hama pour épargner la vie des civils. Il a qualifié ce redéploiement de « retrait tactique ».

Dans la province de Lattaquié, l’armée syrienne a repoussé une attaque des miliciens du Parti turkestani dont les miliciens sont des ouzbeks et des tadjiks. L’une de cette attaque a visé la montagne Turkeman dans cette province.

Dans la province d’Idleb, à l’Ouest, des combats se déroulent dans la localité Qamhana au nord, pour empêcher les miliciens de l’envahir.

Les FDS se déploient dans certaines régions de Deir Ezzor

Dans la province de Deir Ezzor, à l’Est du pays, des sources ont assuré pour al-Mayadeen que les milices kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS) se sont entendues avec l’armée syrienne avant de se déployer sur la route Damas-Deir Ezzor. Elles sont aussi entrées dans la zone frontalière qui sépare administrativement les deux gouvernorats Homs et Deir Ezzor et envisagent de se déployer sur la voie menant de Deir Ezzor aux villes al-Mayadine et Al-Boukamal, à la frontière avec l’Irak. Elles ne sont pas entrées ni dans la ville de Deir Ezzor ni dans celles d’al-Mayadine et Alboukamal où les institutions étatiques et les postes de police sont toujours présentes.

Jolani dit vouloir renverser le président Bachar al-Assad

Dans une interview avec le réseau américain CNN, le chef de la milice Hayat Tahrir al-Sham (HTS ex-branche syrienne d’al-Qaida), Ahmad Hussein al-Charee, connu sous son pseudonyme Abou Mohamad al-Jolani, a déclaré que l’objectif de l’offensive lancée par ses milices est de renverser le président syrien Bachar al-Assad.

Une source proche des groupes armées en Syrie a déclaré que l’objectif de leur offensive militaire est de parvenir jusqu’à la ville de Qalamoun dans la province nord de Damas dans l’objectif de couper tout lien entre Damas et le Hezbollah et d’interdire l’envoi d’armements de la Syrie à la résistance libanaise, a rapporté al-Mayadeen.

