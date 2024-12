Le chef du mouvement Ansarullah, sayyed Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi, a affirmé que « Sanaa est prête à combattre les États-Unis et « Israël », et est également prête à combattre toute partie alliée qui nous cible ».

Sayyed al-Houthi a souligné dans un discours jeudi que « nous avons formé des centaines de milliers de nos musulmans yéménites pour qu’ils acquièrent des compétences de combat et la capacité de se battre, et qu’ils se préparent psychologiquement, culturellement et moralement au combat ».

Il a ajouté : « Nous avons confiance en Dieu et avons confiance en Lui que c’est la bonne direction. Par conséquent, nous ne sommes pas dans un état d’humiliation et notre position n’est limitée par aucun plafond ou calcul. »

Concernant le soutien yéménite à Gaza, sayyed Al-Houthi a affirmé : « Depuis le début de l’agression israélienne contre la bande de Gaza, nous avons déclaré une position claire, à travers laquelle nous avons dirigé, des missiles, des drones et des forces navales via nos dépenses financières ».

Sayyed Abdel Malik a noté : « Cette semaine, les opérations du Front de soutien ont ciblé Jaffa, Ashdod et Ashkelon occupés, en plus de 5 navires américains dans le golfe d’Aden, dont deux navires de guerre ».

Sayyed Al-Houthi a souligné que « le fait que l’ennemi israélien vise directement la station d’oxygène de l’hôpital Kamal Adwan à Gaza constitue un crime délibéré visant à tuer des bébés prématurés et des patients dans des salles de soins ».

Il a ajouté : « l’ennemi continue de commettre des meurtres, des enlèvements, de détruire des maisons et de détruire des terres au bulldozer pour construire de nouvelles colonies en Cisjordanie », et tout cela se produit à la lumière de l’échec total de la plupart des musulmans et des Arabes ».

Sayyed Al-Houthi a évoqué les récents événements en Syrie: « Le criminel Netanyahu a parlé de la chute du régime d’Assad, créant de nouvelles et importantes opportunités pour Israël, et ces opportunités ont déjà été traduites sur le terrain. Les développements en Syrie constituent une réelle opportunité de mettre fin à l’accord de désengagement, et elle en profite et cherche à créer de nombreuses opportunités ».

Il a poursuivi : « Le nouveau Moyen-Orient signifie que tous nos pays seront ouverts aux Israéliens et aux Américains, ce que l’ennemi cherche à imposer à tous les pays de notre nation, qu’ils soient en confrontation avec lui ou en cooparation avec lui. Aujourd’hui, les Israéliens s’efforcent d’abord d’établir une équation en Syrie, puis d’aller au-delà de la Syrie ».

Sayyed Al-Houthi a affirmé : « Le Yémen se tient aux côtés de la Syrie et de son peuple contre l’agression israélienne ».

Sayyed Al-Houthi a expliqué le plan des ennemis dans la région et l’a divisé en deux étapes :

Dans un premier temps, il s’agit d’imposer un état de normalisation et de détruire les obstacles à la liquidation de la question palestinienne, puis c’est au tour du reste de la nation.

La deuxième étape, selon sayyed Al-Houthi, consiste à « diviser la Oumma en entités nombreuses et dispersées », soulignant que « les principaux États de la Oumma sont ciblés en les transformant en petits États, et chaque État est divisé en petits États, puis la zone contrôlée par l’ennemi israélien s’agrandit ».

Il a expliqué que « lorsque la zone de l’ennemi israélien comprendra tout le Levant et certaines parties de l’Égypte, de l’Irak et du Royaume d’Arabie saoudite, les pays seront divisés en petits États et cantons ».

Sayyed Abdel Malik a commenté les discussions américaines et israéliennes sur le « changement des caractéristiques du Moyen-Orient », affirmant « qu’ il existe un projet et une conspiration américano-israélienne visant à cibler nos peuples et nos pays ».

Sayyed Al-Houthi a souligné que « dans le cadre du nouveau plan au Moyen-Orient, les gros titres sectaires bougeront pour le bien du plan américano-israélien ».

Le leader du mouvement Ansarullah a souligné que nous devons « être conscients et réaliser que le ciblage hostile de notre Oumma n’est pas une affaire normale, mais plutôt un ciblage qui permet de réaliser les objectifs israélo-américains ».

Il a conclu : « Pourquoi l’argent versé pour les conflits n’est-il pas dépensé pour soulager les souffrances du peuple palestinien, qui meurt de faim ? »

Source: Médias