Le chef du département des opérations militaires en Syrie, (chef de Hayaat al-Tahrir ex-alQaeda )Ahmad al-Charaa (alias al-Jolani), a révélé une série de décisions étudiées par l’actuel gouvernement intérimaire.

Al-Charaa a affirmé dans une interview à la presse aujourd’hui, dimanche, « qu’il n’y aura pas de recrutement obligatoire dans l’armée, à l’exception de certaines spécialisations qui seront obligatoires pour de courtes périodes ».

En outre, Al-Charaa a déclaré que « des efforts sont en cours pour augmenter les salaires de 400 % en Syrie », notant que « les premières priorités sont de reconstruire les maisons détruites et de renvoyer les déplacés dans la dernière tente ».

Al-Charaa a également évoqué la situation des factions en Syrie, soulignant que « toutes les factions seront dissoutes et qu’il n’y aura plus d’armes, sauf dans les mains de l’État ».

Dans le même temps, la Banque centrale de Syrie a publié une décision autorisant les importateurs à financer leurs importations de matériaux autorisés dans le but de les placer dans la consommation locale, quelle que soit la source de devises étrangères utilisée pour le financement, à moins qu’elle ne soit contraire avec les normes internationales et lois et réglementations locales relatives au blanchiment d’argent.

Source: Médias