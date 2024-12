La Ligue des États arabes a condamné les actions hostiles israéliennes en cours sur le territoire du Golan syrien occupé, la dernière en date étant l’approbation par le gouvernement d’occupation israélien du projet de son président, Benjamin Netanyahu, d’étendre les colonies dans le Golan occupé, avec pour objectif de doubler le nombre de colons.

Le Sous-Secrétaire général de la Ligue arabe, Chef du département des affaires en Palestine et des territoires arabes occupés, l’Ambassadeur Saeed Abou Ali, a souligné lundi dans un communiqué de presse que « cette escalade constitue une consécration de l’occupation israélienne, une violation flagrante des droits pertinents et des résolutions internationales, et menace d’intensifier les tensions dans la région », soulignant que « cette tendance entrave les efforts de la Syrie pour parvenir à la sécurité et à la stabilité, et entrave toute opportunité potentielle de résoudre les conflits régionaux ».

Abou Ali a souligné que « l’identité arabe du Golan syrien occupé et le droit du peuple arabe syrien à la pleine souveraineté sur ses terres, sur la base de résolutions internationales, qui confirment que toutes les mesures israéliennes visant à modifier le caractère et le statut juridique du Golan syrien occupé sont nulles et non avenues », et il considère ces mesures comme « une violation du droit international et des Conventions de Genève ».

Le Sous-Secrétaire général a appelé la communauté internationale à faire pression sur « Israël », la puissance occupante, « pour qu’il mette immédiatement fin à ces pratiques hostiles et qu’il respecte les résolutions internationales, en particulier la résolution 242 de 1967 du Conseil de sécurité et la résolution 338 de 1973 et 497 de 1981, qui affirmentla nécessité d’un retrait complet d’Israël de tous les territoires palestiniens et arabes occupés, y compris du Golan syrien ».

L’ambassadeur Abou Ali a appelé la communauté internationale à « assumer ses responsabilités face à ces pratiques israéliennes qui entravent les efforts visant à parvenir à la paix », appelant au « renforcement des efforts internationaux pour mettre fin à l’occupation israélienne et garantir les droits des peuples syrien et palestinien à leurs terres et à leur patrie ».

Source: Médias