Le président irlandais Michael D. Higgins a déclaré le 17 décembre que les accusations d’antisémitisme portées par Israël contre le pays sont de “graves calomnies”, ripostant aux commentaires du ministre des Affaires étrangères israélien et à la décision de Tel-Aviv de fermer son ambassade à Dublin.

“Je pense qu’il est essentiel que je souligne, en tant que président de l’Irlande, qu’accuser le peuple irlandais d’antisémitisme est une grave calomnie. Suggérer, parce que l’on critique le Premier ministre Netanyahu, que l’on est antisémite relève de la diffamation et de la calomnie grossière !”, a déclaré le président irlandais.

“Dans un premier temps, j’ai mis cela sur le compte d’un manque d’expérience, mais j’ai vu par la suite que cela relevait d’un schéma visant à nuire à l’Irlande”, a-t-il ajouté, affirmant que son pays “ne peut pas être détourné de [son] soutien de principe au droit international”.

Higgins a également condamné les agissements d’Israël en Syrie et au Liban, les qualifiant de violations du droit international et de la souveraineté de ces pays. Ces propos ont été tenus lors d’une cérémonie marquant la nomination d’un ambassadeur palestinien.

La veille, le ministre des Affaires étrangères israélien, Gideon Saar, a accusé le premier ministre irlandais d’antisémitisme.

“Le Premier ministre antisémite irlandais Simon Harris a déclaré dans une interview : ‘L’Irlande n’est pas anti-Israël, mais l’Irlande est absolument contre la privation de nourriture des enfants’. Israël affame-t-il des enfants ?”, a déclaré M. Saar le 16 décembre, faisant référence aux commentaires de M. Higgins sur la ferme condamnation par Dublin de l’utilisation de la famine comme méthode de guerre et de l’assassinat de civils.

Les autorités et les ONG présentes à Gaza ont récemment confirmé que les enfants de l’enclave souffrent de malnutrition sévère en raison de la politique de blocus de Tel-Aviv et de la fermeture des points de passage frontaliers.

Le même jour, un porte-parole du Premier ministre irlandais a répondu à l’accusation de M. Saar en déclarant que l’Irlande “restera focalisée sur les horribles crimes de guerre perpétrés à Gaza, en défendant les droits de l’homme et le droit international, faisant écho à l’opinion de tant de citoyens irlandais qui se disent profondément préoccupés par la perte de vies civiles innocentes”.

Plus tôt dans la journée de lundi, l’ambassadrice d’Israël en Irlande, Dana Elrich, a déclaré que Dublin adopte une attitude “des plus extrêmes” à l’égard d’Israël que n’importe quel autre État, en raison du soutien résolu du pays à la Palestine. Elle a ajouté que la décision israélienne de fermer l ‘ambassade n’avait pas été facile à prendre.

Dublin a annoncé la semaine dernière qu’il se joindrait à la plainte pour génocide déposée par l’Afrique du Sud contre Israël auprès de la Cour internationale de justice (CIJ), après avoir reçu son approbation.

L’affaire a été déposée en décembre de l’année dernière. La Cour a statué à plusieurs reprises depuis qu’Israël doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actions génocidaires dans la bande de Gaza.

Malgré cela, Tel Aviv continue d’assiéger et d’occuper Gaza, de lancer quotidiennement des attaques meurtrières contre des civils et de mener une politique de famine et d’extermination, et de nombreux autres crimes de guerre.

L’Irlande dénonce ces crimes depuis le début de la guerre, le 7 octobre de l’année dernière. En mai de cette année, elle a rejoint plusieurs autres pays en reconnaissant officiellement le statut d’État palestinien.

Israël utilise depuis longtemps l’antisémitisme comme prétexte et outil politique. Le 2 octobre, Netanyahu a accusé les Nations unies d’être antisémites pour avoir fait pression sur Israël afin qu’il se conforme au droit international dans sa guerre brutale contre Gaza.

Au début de l’année, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi pour qualifier d’antisémite tout critique à l’égard d’Israël, alors qu’une vague massive de protestations pro-palestiniennes a déferlé sur les campus universitaires américains.

Sources: Spirit Of Free Speech; The Cradle.