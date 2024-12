Dans une première réaction à l’occupation par l’armée israélienne de plusieurs centaines de kilomètres carrés dans le sud syrien, deux manifestations ont eu lieu et dans le au sud de la Syrie pour réclamer le retrait israélien des territoires occupés ces derniers jours.

Une manifestation a eu lieu à al-Rafid, localité limitrophe du Golan syrien occupé, dans la province sud de Quneitra. Ce village a fait l’objet d’une incursion israélienne ce matin au cours de laquelle plusieurs maisons et installations ont été détruites.

Ses notables ont rencontré des militaires israéliens leur demandant de partir. Leur demande a été refusée sous prétexte de sécuriser les frontières. Le maire du village a assuré avoir refusé de serrer la main de l’officier israélien.

La second rassemblement s’est déroulé dans le bassin de Yarmouk du gouvernorat de Deraa, à proximité de la caserne al-Jazirat pour réclamer le départ des soldats de l’occupation qui s’y sont stationnés.

Les manifestants qui brandissaient le nouveau drapeau syrien arboraient des pancartes avec les slogans « Non à la présence israélienne sur notre terre »

Les soldats ont tiré depuis la caserne pour disperser les manifestants . Un Syrien a été blessé. Des drones armés ont survolé cette région, semant la panique parmi eux.

Les soldats de l’occupation procèdent à des opérations d’incursion, de fouilles de maisons et d’arrestations continues dans les villages des gouvernorats de Quneitra et de Deraa. Aucune assistance ne leur est procurée de la part des nouveaux dirigeants de Damas.

Les notables de la zone tampon qui a été occupée dans le gouvernorat de Quneitra ont publié un communiqué réclamant le retrait des forces d’occupation derrière les lignes frontalières.

En dépit de ces appels, les infiltrations israéliennes dans le sud syrien se poursuivent. Leurs forces ont pénétré ces dernières heures dans le buisson al-Shahar et la réserve naturelle de Jubata Al-Khashab, dans la campagne nord de Quneitra. En même temps, elles ont opéré une incursion parallèle en direction des villes voisines de Taranja et Ovania.

L’armée israélienne a étendu son incursion dans le sud de la Syrie, en partant de la ville de Sidon vers l’est, jusqu’à une profondeur de 9 km. Elle a atteint 3 plans d’eau importants dans la région : Cheikh Hussein, le barrage de Sahm al-Golan, et al-Bakkar al-Gharbi.

Ayant détruit toutes les positions militaires syriennes situées sur les hauteurs de Jabal al-Cheikh et les plateaux de Quneitra et Deraa, l’armée d’occupation occupe plus de 500 km2 du sud syrien, sans rencontrer aucune résistance.

Selon le site d’information Walla, l’armée israélienne se prépare pour rester longtemps en Syrie, en dépit des appels de dirigeants européens qui leur demandent de quitter les territoires syriens.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré il y a deux jours que l’armée se prépare pour rester dans la région syrienne de Jabal al-Cheikh et la zone tampon jusqu’à la fin de l’an 2025. Avant le lancement de l’offensive terrestre, il s’était retiré de l’accord de désengagement conclu en 1974.

Le nouveau maitre de Damas, Ahmad al-Charaa (alias Abou Mohamad al-Jolani) a assuré la semaine passée « qu’il n’est pas question d’entrer en conflit avec Israël ni de lancer une bataille contre lui ».

Source: Divers