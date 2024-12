Le ministre israélien de la Sécurité, Yisrael Katz, a reconnu lundi, pour la première fois, la responsabilité de l’entité occupante dans l’assassinat de l’ancien chef du mouvement Hamas, Ismail Haniyeh, ainsi que la participation « d’Israël » au renversement de l’ancien régime syrien.

Les propos de Katz sont intervenus lors d’une cérémonie d’honneur organisée par l’armée et après l’escalade yéménite contre l’entité occupante.

Katz s’est adressé à Sanaa en disant : « Nous avons renversé le régime d’Assad en Syrie, nous avons frappé l’axe et nous frapperons Sanaa ».

Il a également poursuivi ses menaces en déclarant : « Nous endommagerons leur infrastructure stratégique et tuerons leurs dirigeants, tout comme nous l’avons fait contre Haniyeh, Sinwar et Nasrallah à Téhéran, à Gaza et au Liban ».

Le journal israélien Maariv a rapporté que « les institutions sécuritaires et militaires ont reconnu leur préoccupation face à l’escalade des menaces yéménites ». Il a décrit les structure yéménites comme « extrêmement complexes » et que le Yémen n’est pas un « ennemi ordinaire ».

Source: Médias