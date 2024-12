Le Bureau politique d’Ansarullah a souligné « la volonté des forces yéménites de répondre rapidement à toute agression, et d’affronter l’escalade par l’escalade sans calculs ».

Dans un communiqué, le bureau politique d’Ansarullah a affirmé que « les raids agressifs ne dissuaderont pas le peuple yéménite de continuer à soutenir Gaza et à résister pour sa population, quelle que soit la profondeur de ses violations et de le ciblage des civils par l’ennemi ».

Le Bureau politique a estimé que « l’agression israélienne contre les installations et infrastructures civiles et de service à Sanaa et Hodeidah révèle l’étendue de la criminalité israélienne et américaine ».

À son tour, le gouvernement de Sanaa a affirmé que sa réponse à l’agression israélienne « viendra bientôt et ne restera pas impunie », notant que « le gouvernement et ses forces militaires et de sécurité continuent de travailler sans relâche pour défendre les droits, la dignité et la sécurité des Yéménites ».

Dans un communiqué, le gouvernement a confirmé son soutien continu au peuple palestinien opprimé jusqu’à ce que l’agression contre Gaza cesse et que le siège contre sa population soit levé.

Le gouvernement a déclaré que « l’agression israélienne contre Sanaa et Hodeidah a entraîné la mort de six citoyens et la blessure de quarante autres ».

Plus tôt dans la journée, l’occupation israélienne a lancé une agression massive contre le Yémen, alors que le chef du mouvement Ansarullah, sayyed Abdul-Malik al-Houthi, prononçait son discours.

Une source privée a affirmé à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « l’agression israélienne contre Sanaa et Hodeidah visait des installations civiles et était coordonnée et soutenue par les États-Unis et la Grande-Bretagne ».

