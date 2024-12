Les Brigades Al-Qods, bataillon de Naplouse, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique en Palestine, ont annoncé avoir ciblé les forces d’occupation israéliennes qui ont pris d’assaut la ville de Naplouse et le camp d’Askar, ce vendredi matin.

Elles ont indiqué, dans un communiqué, avoir attaqué les véhicules militaires d’occupation, dans l’axe Rujib, avec de lourdes rafales de balles, confirmant des tirs directs.

Dans un contexte connexe, les brigades Al-Qods, bataillon de Jénine ont affirmé que « ses combattants, issus de l’unité du génie, ont fait exploser un certain nombre de dispositifs antipersonnel et antivéhicules sur les soldats et véhicules d’infanterie de l’occupation israélienne ».

En parallèle, un jeune homme a été blessé aujourd’hui à l’aube, et 3 autres ont été arrêtés, lors de l’assaut par l’occupation du nouveau camp d’Askar, à l’est de Naplouse, et de plusieurs quartiers de la ville.

Des sources du Croissant-Rouge palestinien ont rapporté qu’un jeune homme de 20 ans a été blessé par balle réelle à la main, dans le camp de New Askar, et a été transporté à l’hôpital pour y être soigné.

Des sources médiatiques ont rapporté que des jeeps et des véhicules militaires de l’occupation ont pris d’assaut le camp de New Askar et ont tiré des balles réelles et des bombes sonores et fumigènes, blessant un jeune homme à la main. L’occupation a également fermé toutes les entrées du camp et empêché toute visite médicale et les équipes de la protection civile d’y pénétrer.

Les forces d’occupation ont pris d’assaut plusieurs quartiers de la ville, en plus du village de Qasra, au sud de Naplouse, et ont attaqué et fouillé un certain nombre de maisons, y faisant des ravages.

En outre, aujourd’hui vendredi, les forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut la ville d’Al-Khader, au sud de Bethléem, et se sont postées dans les zones d’Al-Balou, de la Grande Mosquée et de la Porte, et ont tiré des bombes lacrymogènes empoisonnées et bombes sonores.

La Cisjordanie est témoin d’affrontements quotidiens, en particulier depuis le début de l’agression israélienne contre la bande de Gaza, alors que ses villes sont exposées à des raids quotidiens, entrecoupés de campagnes d’arrestation généralisées, tandis que le nombre des martyrs haussent et que d’autres sont blessés par l’occupation lors de leur affrontement.

