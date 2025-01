L’ancien ministre israélien Haim Ramon a estimé que « les succès obtenus par l’armée israélienne sur les champs de guerre à l’extérieur de Gaza confirment la profondeur de l’échec de la bande de Gaza, après l’incapacité d’atteindre l’objectif principal de la guerre, qui est de renverser le pouvoir du Hamas et éliminer sa capacité militaire ».

Ramon a souligné, dans un article du journal israélien Maariv, que « la force militaire du Hamas est toujours opérationnelle et que son régime civil s’étend toujours dans toute la bande de Gaza, malgré les frappes sévères et la mort de Yahya Sinwar et Ismail Haniyeh, en plus de milliers de combattants ».

L’ancien ministre israélien a déclaré que le Hamas « contrôle toujours toutes les zones où l’armée israélienne n’est pas présente, maintient une force militaire importante, détient 100 prisonniers et mène des combats efficaces contre les forces israéliennes ».

Il a souligné la capacité du Hamas à tirer des roquettes sur « Israël » ajoutant « jusqu’à cette semaine, des roquettes ont continué à tomber depuis la bande de Gaza, comme si nous n’y avions pas combattu depuis 15 mois ».

Ramon a souligné que la guerre dans la bande de Gaza « constitue un échec stratégique retentissant », expliquant que cet échec « est le résultat d’un mauvais plan stratégique et de l’incapacité des dirigeants militaires et politiques à tirer des leçons et à adopter un plan stratégique alternatif ».

Source: Médias