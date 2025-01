Des données détaillées du Bureau central israélien des statistiques ont révélé que le nombre d’Israéliens ayant émigré de Tel Aviv et de Haïfa en 2024 est plus élevé que celui de toute autre ville, à la suite de la récente agression contre le Liban et de la guerre en cours sur Gaza.

Selon ces données, plus de 11 000 Israéliens de ceux qui ont émigré l’année dernière sont des colons de Tel Aviv, environ 6 000 de Haïfa, 5 370 de Netanya et près de 5 000 d’Al-Qods occupée.

Les données couvrent le nombre d’émigrants entre janvier et novembre 2024. Au cours de ces mois, 786 000 Israéliens ont émigré d’Israël.

Le journal israélien Yediot Aharonot a rapporté que ces nouvelles données constituent un indicateur « inquiétant » concernant le nombre d’émigrants israéliens à l’étranger et leurs tranches d’âge, car la majorité d’entre eux ont moins de 45 ans.