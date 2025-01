Le Premier ministre irakien a rendu hommage au défunt commandant en chef de la lutte antiterroriste iranienne, le général de corps d’armée Qassem Soleimani, soulignant qu’il avait soutenu l’Irak dans les moments les plus difficiles.

Mohammed Shia al-Soudani a tenu ses propos lors d’un discours, le dimanche 5 janvier à Bagdad, à l’occasion du cinquième anniversaire de l’assassinat du général Soleimani et du numéro deux des Unités de mobilisation populaire (Hachd al-Chaabi) Abou Mahdi al-Muhandis.

Al-Soudani a déclaré que cette cérémonie constitue une « opportunité significative » pour honorer l’héritage de ces deux personnalités de proue. Il a souligné que le général Soleimani et Abou Mahdi al-Muhandis avaient joué un rôle de premier plan dans la gestion de la lutte contre le groupe terroriste takfiriste Daech.

Il a en outre indiqué que le général Soleimani et Abou Mahdi al-Muhandis se sont tenus sur tous les fronts pour défendre l’Irak pendant les moments critiques.

Al-Soudani a ajouté que l’Irak est pleinement préparé et disposé à dissuader toute agression, quelle qu’en soit la source, avec toutes les forces de sécurité du pays capables de sauvegarder la sécurité de la nation.

« Le gouvernement a donné la priorité au renforcement et au soutien aux Hachd al-Chaabi à l’instar des autres forces de sécurité », a-t-il réitéré, soulignant que les Hachd al-Chaabi ont joué un rôle crucial dans la réinstauration de la sécurité et de la paix, ouvrant la voie à Bagdad pour lancer des projets de services et de développement, ainsi que des réformes administratives et économiques essentielles.

« Cette occasion nous rappelle l’importance de préserver les fondements de l’État, édifiés grâce aux sacrifices de nos martyrs. Nous réaffirmons la force de notre État et restons inébranlables dans notre engagement à le construire et à servir notre grand peuple, sans nous laisser décourager par aucune tentative visant à affaiblir notre détermination », a-t-il conclu.

Le général Soleimani et Abou Mahdi al-Muhandis et leurs compagnons ont été assassinés lors d’une frappe de drone américaine ordonnée par le président américain de l’époque, Donald Trump, près de l’aéroport international de Bagdad, le 3 janvier 2020.

Les deux commandants étaient très vénérés dans toute l’Asie de l’Ouest en raison de leur rôle clé dans la lutte contre le groupe terroriste takfiriste Daech en Irak et en Syrie.

Source: Avec PressTV