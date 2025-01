Le ministère jordanien des Affaires étrangères a condamné des photos publiées par des comptes officiels israéliens sur les réseaux sociaux, qui montrent des cartes d’Israël incluant des parties des territoires palestiniens occupés, de la Jordanie, du Liban et de la Syrie sous prétexte qu’elles illustrent « les frontières historiques d’Israël ».

Le porte-parole officiel du ministère, Soufian al-Qadat a affirmé que son pays rejette ces politiques et déclarations incendiaires, qui « visent à nier le droit des Palestiniens à établir leur État indépendant et souverain selon les lignes du 4 juin 1967, avec al-Qods occupée comme capitale ».

Selon lui, ces actions ne nuiront pas à la Jordanie ni ne porteront atteinte aux droits légitimes du peuple palestinien.

« Ces allégations et illusions adoptées et promues par les extrémistes du gouvernement israélien, qui encouragent la poursuite des cycles de violence et de conflit, constituent une violation flagrante des normes et des lois internationales et nécessitent une position internationale claire pour les condamner et mettent en garde contre leurs conséquences désastreuses pour la sécurité et la stabilité de la région », a averti al-Qadat.

Il a demandé au gouvernement israélien de mettre immédiatement un terme à ces actions incendiaires et aux déclarations provocatrices faites par les responsables israéliens, qui « n’ont de place que dans l’esprit des extrémistes, contribuent à alimenter les conflits et constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales ».

Une page affiliée au ministère israélien des Affaires étrangères, sur la plateforme Facebook, intitulée « Israël parle en arabe », a publié l’image d’une carte prétendant qu’elle remonte à plus de 900 ans avant JC et qu’elle indique les frontières du royaumes d’« Israël » et de « Juda ».

La publication de ces cartes est intervenue en même temps que les déclarations faites par le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich, qui a appelé à l’annexion de la Cisjordanie et au rétablissement des colonies dans la bande de Gaza.