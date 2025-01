Des centaines de millions de musulmans chiites du monde entier ont commencé à célébrer l’anniversaire de la naissance tant attendu de l’Imam Ali (AS), le premier imam des musulmans chiites.

Les célébrations ont commencé lundi, avec des festivités, notamment des cérémonies d’éloges avec des chants et une foule joyeuse.

Cette journée marque la fête des pères en Iran, au cours de laquelle les pères sont récompensés ou félicités par les membres de leur famille pour leur service dévoué et leur affection.

Ali ibn Abi Talib (AS) est né 23 ans dans la Kaaba avant l’Hégire, qui a marqué le départ du prophète Mohammad (PSL) de la ville sainte de La Mecque vers Médine.

L’Imam Ali (AS) est connu comme le premier à avoir été nommé par le prophète à la position estimable d’imamat parmi les musulmans chiites.

En le déclarant comme son successeur lors de l’événement de Ghadir Khum, le prophète Mohammad (PSL) a affirmé : « Quiconque je suis son maître, Ali est son maître. »

L’Imam Ali (AS) est une personnalité célèbre dans de nombreuses religions, y compris l’islam sunnite.

Il est le mari de la fille du prophète, la vénérée Fatima Zahra, et le père des deuxième et troisième imams chiites, l’Imam Hassan (AS) et l’Imam Hossein (AS), ainsi que les vénérées Sayyida Zaynab et Umm Kulthum.

L’Imam a régné en tant que calife pendant moins de cinq ans.

Il occupe une position importante parmi les musulmans en raison de sa bravoure épique, de son mépris du danger et de son insistance sur le respect de la justice et de l’égalité.

L’Imam Ali (AS) a combattu de nombreuses guerres menées par des forces hostiles, y compris celles enrôlées par Mouawiya, dont le fils tyrannique, Yazid, a fini par tuer en martyr l’Imam Hossein (AS) dans une bataille très déséquilibrée.

Le cousin et gendre du prophète Mohammad (PSL) est lui-même tombé en martyr après avoir été frappé à la tête par une épée empoisonnée brandie par Ibn Mouljam, alors qu’il faisait ses prières dans la Grande Mosquée de Koufa, située aujourd’hui en Irak, le 19 du mois de Ramadan de l’an 40 de l’Hégire (27 janvier 661 après J.C.). Il est décédé deux jours plus tard.

La nuit précédant le martyre de l’Imam Ali (AS) est considérée comme l’une des trois nuits du destin (Qadr), au cours desquelles le Saint Coran a été révélé au prophète Mohammad (PSL) il y a plus de 14 siècles.

L’Imam Ali a été inhumé dans la ville de Najaf, en Irak. Son mausolée accueille des millions de musulmans de par le monde.

Source: Avec PressTV